إعلان يؤكد خطط Redmi لإطلاق سلسلة Redmi Note 12 قريباً



Redmi Note 12 Redmi Note 12

شاركت Redmi إعلان تشويقي اليوم على منصة Weibo لتؤكد من خلاله على خططها للإعلان قريباً عن سلسلة Redmi Note 12.



تستعد Redmi العلامة الفرعية لشركة شاومي لإطلاق جيل جديد من إصدارات الشركة من سلسلة Note، ولقد أكد ” Lu Weibing” الرئيس التنفيذي للشركة من خلال منشور على Weibo على إقتراب موعد إطلاق السلسلة الجديدة Redmi Note 12، كما أكد على أن الإصدارات الجديدة تأتي بقفزة كبيرة في الآداء مقارنة بسلسلة Redmi Note 11.



ولقد انطلقت سلسلة Redmi Note 11 للأسواق العالمية خلال شهر فبراير الماضي، ومن المقرر أن تنطلق سلسلة Note 12 في السوق الصيني في البداية.

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يذكر أن Redmi إعتادت أن تطلق اثنان من سلاسل Redmi Note سنوياً في الأسواق منذ الإعلان عن سلسلة Redmi Note 10 في السوق الصيني في النصف الأول من 2021، بينما انطلقت سلسلة Redmi Note 11 في السوق الصيني في النصف الثاني من 2021.ومن المتوقع أن تطلق الشركة سلسلة Redmi Note 12 في النصف الأول من 2022، بينما تقدم الشركة سلسلة Redmi Note 13 في النصف الثاني من هذا العام.