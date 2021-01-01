الدولار الجمركي يضرب ارتفاع أسعار سيارات ستروين C4 موديل 2022



ستروين C4 ستروين C4

أعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل الرسمي للعلامة الفرنسية ستروين في مصر، زيادة أسعار سيارات ستروين C4 موديل 2022 ، بقيمة 19 ألف جنيه على فئاتها المتاحة، وذلك بعد قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيه.



أسعار ستروين C4 موديل 2022

ارتفعت اسعار ستروين C4 موديل 2022 الفئة الأولى بنحو 498.900 بدلا من 479.900 ألف جنيه، وبلغت الفئة الثانية بنحو 503.900 جنيه مقارنة 484.900 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة بنحو 548.900 جنيه مقابل 529.900 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا 553.900 جنيه مقارنة 534.900 ألف جنيه.



مواصفات ستروين C4 موديل 2022

وتأتي ستروين C4 بمحرك سعة 1200 سي سي ، بثلاث أسطوانات ، يولد قوة حصانية 155/5500 ليعطي عزم 240/1750 (نيوتن.متر/لفة.دقيقة) ، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، يمكنها من التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية ، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم/ساعة ، بمعدل استهلاك وقود 6?5 لتر خلال مسافة 100 كم ، وتصل سعة خزان الوقود إلى 44 لتر.

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وجاء التصميم الخارجي بالسقف المائل بشدة جهة الزجاج الخلفي للسيارة؛ والتي يبلغ طولها 4360 بعرض 1545 والارتفاع الكلي 1525، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2670 ترتفع بها عن الأرض 156، مع جنوط رياضية مقاس 17 بوصة ، ويشمل جسم السيارة على حساسات مطر أمامية ، زجاج خلفي معتم ، مصابيح ضباب أمامية إلى جانب المصابيح الأمامية الحساسة للإضاءة والمصابيح الخلفية وكلها بتقنية الليد ، بالإضافة للمرايات الكهربائية.وتتمتع ستروين سي 4 بأنظمة رفاهية تبدأ من شاشة البيانات بمقاس 10 بوصة تعمل باللمس، بها مدخل USB وAUX وبلوتوث ، أنظمة ربط الهواتف الذكية بنوعيها ، مع إمكانية التحكم في الراديو من عجلة القيادة.