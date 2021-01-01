الدولار الجمركي يضرب ارتفاع أسعار سيارات ستروين C4 موديل 2022

أعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل الرسمي للعلامة الفرنسية ستروين في مصر، زيادة أسعار سيارات ستروين C4 موديل 2022 ، بقيمة 19 ألف جنيه على فئاتها المتاحة، وذلك بعد قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيه.
أسعار ستروين C4 موديل 2022
ارتفعت اسعار ستروين C4 موديل 2022 الفئة الأولى بنحو 498.900 بدلا من 479.900 ألف جنيه، وبلغت الفئة الثانية بنحو 503.900 جنيه مقارنة 484.900 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة بنحو 548.900 جنيه مقابل 529.900 ألف جنيه، فيما جاءت الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا 553.900 جنيه مقارنة 534.900 ألف جنيه.
مواصفات ستروين C4 موديل 2022
وتأتي ستروين C4 بمحرك سعة 1200 سي سي ، بثلاث أسطوانات ، يولد قوة حصانية 155/5500 ليعطي عزم 240/1750 (نيوتن.متر/لفة.دقيقة) ، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، يمكنها من التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية ، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم/ساعة ، بمعدل استهلاك وقود 6?5 لتر خلال مسافة 100 كم ، وتصل سعة خزان الوقود إلى 44 لتر.
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