زياده أسعار ستروين سي إليزيه موديل 2022 ترتفع 10 آلاف جنيه



ستروين سي إليزيه ستروين سي إليزيه

أعلنت شركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية ستروين في مصر، عن زيادة أسعار ستروين سي إليزيه موديل 2022 بقيمة 10 آلاف جنيه على فئاتها المتاحة في الأسواق.



أسعار ستروين سي إليزيه موديل 2022

وارتفعت أسعار سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2022 للفئة الأولى إلى 289.900 جنيه بدلا من 279.900 جنيه، وقدرت الفئة الثانية 323.900 جنيه بسعر مقارنة 313.900 جنيه.



مواصفات ستروين سي إليزيه موديل 2022

زودت ستروين سي إليزيه موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 115 حصاناً، وعزم يصل إلى 150 نيوتن/ متر ، لتتمكن السيارة من التسارع من الثبات حتى 100 كيلومتراً في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7.1 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، وتصل سرعتها القصوى إلى 188 كيلومتراً في الساعة.

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ويبلغ طول السيارة 4427 مم ، وعرض 1948 مم وارتفاع كلي يصل إلى 1466 مم ، بينما يصل ارتفاعها عن الأرض إلى 156 مم ، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2652 مم، حيث زودت بجنوط رياضية 15 بوصة ، وتصل مساحة صندوق الأمتعة إلى 506 لتراً ، وسعة خزان الوقود تصل إلى 50 لتراً.وتقدم ستروين في سيارتها بعض مواصفات الأمن والسلامة من أبرزها عدد 2 وسادة هوائية ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ، كما دعمت ستروين سي إليزيه موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات والكماليات بدايةً من مصابيح الضباب ، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا ، تعديل مقعد السائق ، ومساند رأس أمامية متحركة ، مكيف هواء يدوي ، زجاج كهربائي أمامي وخلفي ، قفل الأبواب عن بعد ، كمبيوتر رحلات، وباور ستيرينج ، كما تحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية ، راديو ، بلوتوث ، مدخل يو إس بي.