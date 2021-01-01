زياده أسعار ستروين سي إليزيه موديل 2022 ترتفع 10 آلاف جنيه

أعلنت شركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية ستروين في مصر، عن زيادة أسعار ستروين سي إليزيه موديل 2022 بقيمة 10 آلاف جنيه على فئاتها المتاحة في الأسواق.
أسعار ستروين سي إليزيه موديل 2022
وارتفعت أسعار سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2022 للفئة الأولى إلى 289.900 جنيه بدلا من 279.900 جنيه، وقدرت الفئة الثانية 323.900 جنيه بسعر مقارنة 313.900 جنيه.
مواصفات ستروين سي إليزيه موديل 2022
زودت ستروين سي إليزيه موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، بقوة 115 حصاناً، وعزم يصل إلى 150 نيوتن/ متر ، لتتمكن السيارة من التسارع من الثبات حتى 100 كيلومتراً في غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7.1 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ، وتصل سرعتها القصوى إلى 188 كيلومتراً في الساعة.
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