ارتفاع أسعار ستروين C3 موديل 2022 إير كروس..تزامناً مع الدولار الجمركي..



ستروين C3 ستروين C3

أعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة ستروين في مصر عن ارتفاع أسعار ستروين C3 موديل 2022 إير كروس بقيمة 8 الأف جنيه على فئاتها السوق المصرية، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة خلال الفترة من 1 إلى 15 مايو 2022.



أسعار ستروين C3 موديل 2022 إير كروس

وبلغت أسعار ستروين C3 موديل 2022 إير كروس للفئة الأولى 406.9 الف جنيه بدلا من 398.9 ألف جنيه ، وسجلت أسعار الفئة الثانية بنحو 446.9 جنيه مقارنة 438.9 ألف جنيه.



مواصفات ستروين C3 موديل 2022 إير كروس

وتأتي السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي تربو، بقوة 110 حصان ، عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

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ويبلغ استهلاك ستروين C3 موديل 2022 إير كروس من الوقود نحو 5.4 لتر لكل 100 كم، بينما يمكنها التسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 11.8 ثانية، وجاءت القياسات الهيكلية للسيارة بقياس طول بلغ 4154 مم، وبعرض 1824 مم، وبارتفاع 1597، ومساحة تخزينية تسع إلى 410 لترًا.وتتميز سيارة ستروين بمجموعة من المواصفات تشمل ووسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، وفرامل يد كهربائية.كما تضم ستروين C3 موديل 2022 إير كروس عدة تجهيزات اشتملت على مثبت سرعة، ومقود حركة متعدد الوظائف يحتوى على العديد من عناصر التحكم و الرفاهية، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة، وسقف بانوراما بالفئة الأعلى تجهيزًا.