ارتفاع أسعار ستروين C3 موديل 2022 إير كروس..تزامناً مع الدولار الجمركي..

أعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة ستروين في مصر عن ارتفاع أسعار ستروين C3 موديل 2022 إير كروس بقيمة 8 الأف جنيه على فئاتها السوق المصرية، على أن يتم العمل بالأسعار الجديدة خلال الفترة من 1 إلى 15 مايو 2022.
أسعار ستروين C3 موديل 2022 إير كروس
وبلغت أسعار ستروين C3 موديل 2022 إير كروس للفئة الأولى 406.9 الف جنيه بدلا من 398.9 ألف جنيه ، وسجلت أسعار الفئة الثانية بنحو 446.9 جنيه مقارنة 438.9 ألف جنيه.
مواصفات ستروين C3 موديل 2022 إير كروس
وتأتي السيارة بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي تربو، بقوة 110 حصان ، عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.
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