ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب فى مصر اليوم أول أيام العيد..



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-5-2022، في مصر ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 ألف جنيه ، ووصل اليوم الاثنين 2 مايو إلى 1160 جنيها للجرام.



وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 1105 جنيهات اليوم الاثنين 2-5-2022، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1105 جنيهات الأسبوع الماضي، و 1020 جنيها الأسبوع قبل الماضي و 1000 جنيه الأسبوع الذي يسبقه.



وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021 أي ارتفع مقارنة بهذه التوقيت 355 جنيها.

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ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الإثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.أسعار الذهب عيار 21سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1160 جنيها للجرام بدون مصنعية.وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 24ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1326 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 22وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1215 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 21وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 1160 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 994 جنيهاسعر أونصة الذهب عيار 24بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 41230 جنيهاسعر الجنيه الذهبوسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 9280 جنيهاسعر كيلو الذهببينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1325714 جنيهاسعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوموعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائكويحرص “صدى البلد” على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.كان ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب،كشف أن الذهب يعكس الأوضاع العالمية، ويتأثر بكافة الأوضاع، متابعا: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تسببت في حدوث قفزة عالية في أسعار الذهب.وأوضح في تصريحات تليفزيونية ، أن الفترة الحالية ستتهافت خلالها البنوك المركزية لعمل احتياطي من الذهب، متابعا: الذهب العملة العالمية المعتمدة في كافة أنحاء العالم، ولذلك نتوقع أن تحدث زيادة في أسعاره خلال الفترة المقبلة.