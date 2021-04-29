«الهيئة العامة للسلع التموينية»: سداد 68.2 مليون جنيه لأصحاب المخابز عن الثلاثة أيام الماضية



الهيئة العامة للسلع التموينية الهيئة العامة للسلع التموينية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، سداد 68.2 مليون جنيه فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل "28-29-30 أبريل" لأصحاب المخابز، وذلك بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركة بنوك مصر.



وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان اليوم الأحد 1 مايو، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، باستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأشارت إلى أنه سيتم يوم الأربعاء المقبل سداد مستحقات أصحاب المخابز عن أيام عمل "1 و2 و3 مايو"، وذلك فى إطار حرص الوزارة علي توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.