«الهيئة العامة للسلع التموينية»: سداد 68.2 مليون جنيه لأصحاب المخابز عن الثلاثة أيام الماضية

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › «الهيئة العامة للسلع التموينية»: سداد 68.2 مليون جنيه لأصحاب المخابز عن الثلاثة أيام الماضية

صورة الخبر: الهيئة العامة للسلع التموينية
الهيئة العامة للسلع التموينية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، سداد 68.2 مليون جنيه فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل "28-29-30 أبريل" لأصحاب المخابز، وذلك بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركة بنوك مصر.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان اليوم الأحد 1 مايو، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، باستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت إلى أنه سيتم يوم الأربعاء المقبل سداد مستحقات أصحاب المخابز عن أيام عمل "1 و2 و3 مايو"، وذلك فى إطار حرص الوزارة علي توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

المصدر: جريده المصدر

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «الهيئة العامة للسلع التموينية»: سداد 68.2 مليون جنيه لأصحاب المخابز عن الثلاثة أيام الماضية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6090

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager