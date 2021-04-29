تراجع أسعار الحديد في مصر بقيمة تصل لـ1850 جنيها..بداية من اليوم..



أسعار الحديد أسعار الحديد

انخفضت اسعار الحديد اليوم في مصر للبيع من أرض المصنع عن مستوياتها التي حققتها مطلع ابريل الجاري، بقيمة تتراوح بين 800 و1850 جنيها لسعر الطن الواحد، حيث أعلنت شعبة مواد البناء، الأربعاء، تراجع اسعار الحديد في مصر بداية من 1 مايو.



جاء التراجع بعد ارتفاعات سجلتها أسعار الحديد في مصر مطلع إبريل الماضي، وصلت لـ 3 آلاف جنيه، حيث حققت مستويات تصل لنحو 20970 جنيهًا لسعر بيع الطن من أرض المصنع، بعد أن كانت تتراوح بين 17 و19 ألف جنيه.



وسجل سعر الحديد بشركة السويس للصلب بعد التراجع وللبيع من أرض المصنع قيمة 19.100 ألف جنيه وتراجع 800 جنيه، شامل ضريبة القيمة المضافة.

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وتراجع سعر طن حديد عز، وسجل سعر طن حديد عز للبيع من أرض المصنع 19.70 الف جنيها بتراجع بنحو 830 جنيها، وهو الاعلى في قائمة الاسعار المعلنة.وسجل سعر طن حديد مصر ستيل قيمة 18.900 الف جنيها للبيع من ارض المصنع متراجعا بنحو 1000 جنيها للبيع من أرض المصنع.وتراجع حديد السويس للصلب إلى 19.100 الف جنيها.وتراجع بشاي للصلب إلى 19.120 الف جنيها، بقيمة تراجع بلغت 1850 جنيها وكان يسجل قبل التراجع 20.970 الف جنيهًا.وسجل سعر طن حديد الجارحي 19.000 الف جنيها.وتراوحت اسعار الحديد للبيع من ارض المصنع وفقًا لشعبة مواد البناء، بين 18.900 و19.170 الف جنيه.وذلك بعد أن كانت تتراوح أسعار الحديد في مصر وفقًا لشعبة مواد البناء، لسعر البيع من أرض المصنع بين 19.900 و21 ألف جنيه.أسعار الحديد اليومذكرت شعبة مواد البناء لـ«المصري اليوم» أن أسعار الحديد في مصر بدءًا من الأحد 1 مايو، في الشركات العاملة في السوق المصرية تسجل:طن حديد المصريين سجل للبيع من أرض المصنع نحو19100 الف جنيها بتراجع 800 جنيه، مشتملا على ضريبة القيمة المضافة.ويتم العمل بالتراجع في أسعار الحديد المذكورة بداية من الاحد 1 مايو 2022، وتشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة.وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021.