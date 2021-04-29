تعرف على صادرات مصر لأكبر 5 أسواق تسجل 1.4 مليار دولار في يناير الماضي تتصدرها تركيا

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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات المصرية لأكبر 5 أسواق استقبلت سلعا مصرية في شهر يناير الماضي



وبلغت القيمة الإجمالي لتلك الصادرات نحو مليار و361 مليون دولار، ارتفاعا من 692 مليون و122 ألف دولار في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 668 مليون و947 ألف دولار.



وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن السوق التركية استقبلت نحو 480 مليون و536 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 172 مليون و241 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 380 مليون و295 ألف دولار، يليها اسبانيا بواقع 268 مليون و704 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 73 مليون و129 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 195 مليون و575 ألف دولار.

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واستقبلت الولايات المتحدة صادرات بقيمة 214 مليون و344 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 138 مليون و601 ألف دولار يناير عام 2021، بينما بلغت الصادرات إلى الهند نحو 199 مليون و153 ألف دولار، مقابل 130 مليون و686 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 68 مليون و467 ألف دولار.وسجلت الصادرات المصرية إلى إيطاليا نحو 198 مليون و332 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 177 مليون و465 ألف دولار.وفي نفس السياق أظهرت أحدث مؤشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات ، نجاح نحو 11 قطاعاً تصديرياً في قيادة معدلات نمو الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، والتي سجلت قيمتها الإجمالية نحو 9.1 مليار دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2021.أشارت الهيئة بحسب تقرير صادر لها ، إلى أن قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية يأتي في مقدمة تلك القطاعات ذات النمو المرتفع لتسجل نحو 312 مليون دولار مقابل 196 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 59%.ونمت صادرات قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 625 مليون دولار مقابل 435 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 44%.وارتفعت صادرات قطاع مواد البناء لنحو 1,905 مليار دولار مقابل 1,415مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنمو 35%، بالإضافة إلى قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 279 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة 32%.وزادت قيمة صادرات قطاع السلع الهندسية والإلكترونية لنحو 977 مليون دولار مقابل 744 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 31%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة لنحو 1,935 مليار دولار مقابل 1,567 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 23% .