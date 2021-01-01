ثمنه أكثر من 8 ملايين جنيه.. أغلى كارت شحن في مصر يتصدر السوشيال ميديا..



أغلى كارت شحن أغلى كارت شحن

تصدر «كارت شحن» ترندات منصات التواصل الاجتماعي، لأن قصته غريبة وملفتة، وتحول في ساعات قليلة من مجرد ورقة لا تزيد قيمتها عن جنيهات قليلة إلى أغلى كارت شحن في مصر، وربما في العالم كله، ووصلت قيمته إلى ملايين الجنيهات، والسر وراءه عمل الخير.



القصة بدأت من رسالة بسيطة على «في سبوك»، أرسلتها إحدى السيدات لـ هبة راشد، مؤسسة جمعية مرسال الخيرية، فنشرتها عبر حسابها، وانتشرت بشكل كبير للغاية حتى احتلت الترندات، تحت هاشتاج «أغلى_كارت_شحن_في_مصر».



رسالة من فاعلة خير تجتاح السوشيال ميديا

نص الرسالة التي تلقتها هبة راشد مؤسسة جمعية مرسال الخيرية التي تقدم خدمات رعاية طبية للمحتاجين، تقول: «أنا نفسي أتبرع لحالت الحضانات اللي عندك، بس أنا مش معايا فلوس، مش معايا غير كارت شحن مستخدمتوش، فلو ينفع أتبرع برقمه واللي ياخده تمنه يروح لحضانات مرسال».

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بعد ساعات قليلة، انتشرت هذه الرسالة كالنار في الهشيم، ودفعت تلك الرسالة التي أرسلتها فاعلة خير ترغب في التبرع بشيء بسيط، عشرات الأشخاص لشراء هذا الكارت، فانطلق مزاد مدهش عليه.على مدار الساعات الماضية، وحتى الساعة الـ12 منتصف الليل، وصلت قيمة الكارت الذي عرضت فاعلة الخير التبرع بقيمته لجمعية مرسال الخيرية، إلى أكثر من 8.5 مليون جنيه مصري، بطريقة مثيرة وسريعة.قيمة كارت الشحن تصل لـ8 ملايين جنيهعندما عرضت هبة راشد رسالة فاعلة الخير، فوجئت بأن شركة الاتصالات التابع لها كارت الشحن، قالت إن الثمن النهائي الذي سُيباع به كارت الشحن، ستدفع ما يساويه، لتساهم في أعمال الخير في مصر من خلال تلك المؤسسة الخيرية التي تقدم خدمات رعاية صحية مجانية للمحتاجين.تلقت هبة راشد تبرعات مقابل الكارت الذي صار رمزا على مدار يوم كامل، من رجال أعمال وأشخاص عاديين، وصلت قيمتها في النهاية إلى حوالي 8.5 ملايين جنيه، وعرضت شركة الاتصالات التابع لها الكارت ما يساوي تلك القيمة أيضا، لذا من المتوقع أن تصل القيمة إلى 17 مليون جنيه.