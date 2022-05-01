(صور) : دُمية مخيفة تثير الذعر.. تظهر في أماكن عدة دون معرفة مصدرها

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صورة الخبر: دُمية مخيفة
دُمية مخيفة

عاودت الدمى المخيفة الظهور على شاطئ تكساس في الولايات المتحدة، لتثير الجدل والفزع مجدداً، بعد أن ظهرت لأول مرة منذ أكثر من عام، ما تسبب بنوبة فزع لدى السكان الذين ظنوا أن الدمي مسكونة.

وأفادت وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» الأمريكية أن العلماء الذين يزورون شاطئ تكساس بشكل منتظم للبحث عن الطيور والسلاحف والثدييات البحرية المهددة بالانقراض، عثروا على ما يزيد من 30 دمية مخيفة على الشاطئ.

وأعرب العلماء الذين يجرون الأبحاث في أحد شواطئ المدينة عن شعروهم بالفزع بعد عثورهم على عشرات الدمى، التي تظهر على نفس الشاطئ باستمرار دون معرفة مصدرها.

فيما أوضح جيس تونيل، مدير محمية Mission-Aransas في معهد العلوم البحرية بجامعة تكساس، أنه يزور الشاطئ بصحبة فريق من العلماء مرتين في الأسبوع، ليقوموا باستطلاع 40 ميلا من الخط الساحلي، وفي كل مرة يعثرون على الكثير من الأنواع المختلفة من هذه الدمى التي وصفت بالمخيفة.

وأضاف «تونيل» أن رأس الدمية الأول، الذي تم العثور عليه في يناير 2021، تم شراؤه من قبل أحد الأفراد مقابل 35 دولارًا ، وتم التبرع بالمال لبرنامج إنقاذ السلاحف البحرية، وأردف أن الدمى محفوظة الآن في دلو لبيعها في مزاد جمع التبرعات السنوي للاحتياطي.

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المصدر: المصرى لايت

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