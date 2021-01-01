تعرف على فوائد للقرع المر أبرزها محاربة السكري



القرع القرع

يعد عصير القرع المر هو أفضل دواء طبيعي لمرض السكري ويمكن تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة لخفض مستويات السكر في الدم فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي ، نظرًا لكونه مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية ، فهو يحتوي أيضًا على ضعف مستويات الكالسيوم والبوتاسيوم والبيتا كاروتين تعمل هذه المواد على المساعدة في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2.



1. يخفض الكولسترول السيئ



عصير القرع المر هو مضاد للالتهابات بطبيعته ويساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم. هذا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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يساعد القرع المر أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم في الجسم ، حيث إنه غني بالبوتاسيوم الذي يمتص الصوديوم الزائد في الجسم2. يطهر الكبديساعد عصير القرع المر في تطهير أمعائك وكذلك يعالج العديد من المشاكل المتعلقة بالكبد. وجدت دراسة أن عصير البطيخ المر يمكن أن يمنع فشل الكبد عن طريق تقوية نشاط مضادات الأكسدة للأنزيمات في الكبد3. يقوي المناعةتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القرع المر على الحماية من الالتهابات البكتيرية والفيروسية ، وتعالج الحساسية وتساعد على تحسين البصر.القرع كلمة السر.. نيوزويك: باحث مصري يقدم الحل السحري لأزمة الغذاء العالمية 5 فواكه أساسية للتحكم في مستوى السكر بالدم 4. يساعد على فقدان الوزنالقرع المر مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. تساعد الألياف الغذائية على تحسين حركة الأمعاء ، وتمنع الإفراط في تناول الطعام وتزيد من الشعور بالشبع. أيضا ، الفيتامينات والمعادن الموجودة في عصير القرع المر تسرع عملية التمثيل الغذائي. كما أنه منخفض في السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات ، مما يساعد في إنقاص الوزن5. جيد للعيوننظرًا لاحتوائه على مركبات مثل البيتا كاروتين وفيتامين أ والتي تعتبر صحية لعينيك وتقوي البصر. علاوة على ذلك ، يعتبر عصير القرع المر علاجًا منزليًا ممتازًا لعلاج الهالات السوداء.6. يحسن صحة الجلدالقرع المر غنيًا بمضادات الأكسدة القوية يمكن أن يمنع شيخوخة الجلد المبكرة ويقلل من التجاعيد. علاوة على ذلك ، فهو يساعد في الحد من حب الشباب ويعالج الأكزيما والصدفية ويحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.يمكن أن يؤدي تطبيق عصير القرع المر على فروة الرأس إلى تقليل تساقط الشعر وشيبه ، وكذلك علاج الأطراف المتقصفة والشعر الخشن.العناية بالجسم كيفية استخدام القرع المر للحصول على بشرة وشعر مذهلين كيفية عمل عصير القرع المر لمرض السكريمكونات:1-2 قرع مرة طازجة½ جير نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركمقليل من الملحطريقة:1. اغسل القرع المر وقشريه2. قطّعي القرع المر وأخرج القشرة والبذور3. أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح في وعاء من الماء وانقع القرع المر فيه لمدة 10 دقائق.4. أخرجي قطع القرع المر وضعيها في العصارة أضيفي الماء إليها.5. صبي العصير في كوب ، أضيفي الملح والكركم وعصير الليمون و يقلب جيدا قبل الشرب.يمكنك إضافة قليل من الفلفل الأسود والزنجبيل لتقليل الحموضة.تحذير: اشرب عصير القرع المر باعتدال ، حيث أن الاستهلاك الزائد لعصير القرع المر قد يسبب آلام في البطن وإسهال.يجب على النساء الحوامل تجنب تناول الكثير من العصير لأنه قد يحفز الرحم ويؤدي إلى الولادة المبكرة.