(بعد ظهور جذور وبراعم عليها) هل هو آمن أن نأكل البطاطس المتبرعمة ؟



البطاطس البطاطس

مع أن ظهور جذور وبراعم على سطح البطاطس المتبرعمة قد يشير إلى زيادة تكون بعض السموم في حبة البطاطس، إلا إنه لا يزال من الآمن لحد ما أن تأكل هذه البطاطس بعد إزالة الجزء المتبرعم، مع ملاحظة أن بعض خبراء السموم لا يفضلون ذلك.



ذلك لأن الطهي والتعرض للحرارة لا يمكنه أن يبطل مفعول السموم والتي تكون موجودة في حالة عدم التخلص التام من الجزء الذي يحمل الجذور أو البراعم الجديدة.



وينبغي ملاحظة أنه يجب عدم تناول البطاطس الذابلة أو التي أصاب قشرتها بعض التجعد.

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ما هي السموم التي توجد في البطاطس المتبرعمة؟تحوي البطاطس بشكل عام نسب بسيطة من نوعين من السموم الطبيعية التي هي عبارة عن جليكودات قلوية glycoalkaloids تسمى سولانين solanine وتشاكونين chaconine.لكن تركيز هذه السموم يزداد بشكل واضح في المناطق المتبرعمة التي يظهر منها الجذور.يوضح الخبراء أن البطاطس الطازجة أو التي تم تخزينها بشكل صحيح لا يجب أن يظهر على سطحهاا براعم أو جذور.لكن ومع مرور الوقت أو مع التخزين السيء قد تبدأ الجذور والبراعم والجذور في الظهور كما تظهر بقع خضراء على قشرة البطاطس.ما هي أعراض التسمم الغذائي بسبب تناول البطاطس المتبرعمة؟يسبب تناول كميات زائدة من سموم سولانين solanine وتشاكونين chaconine في البطاطس المتبرعمة أعراض التسمم الغذائي التي تتضمن:-الميل للقيء أو القيء-آلام البطن-اضطرابات في حركة القولون-اسهال-صداع-نقص في التركيز-زيادة سخونة الوجة والبشرة-يمكن أن يحدث ارتفاع في درجة حرارة الجسم.تظهر هذه الأعراض في الغالب خلال عدة ساعات لكنها يمكن أن تتأخر ل 24 ساعة.سجلت الإحصائيات حالات قليلة من الوفاة بسبب تناول البطاطس السامة، لكن في الغالب يمكن علاج الأعراض في المنزل.كيف نحفظ البطاطس بشكل صحيح؟يمكن أن نحفظ البطاطس بشكل صحيح باتباع النصائح التالية:-الحفظ في درجة الحرارة تتراوح ما بين 7-10 درجة سيليزية.-يوصى بألا تحفظ البطاطس في خزانة قريبة من الأجهزة التي قد تنتج بعض الحرارة مثل الثلاجة أو الميكروييف وغيرها-يوصى بتناول البطاطس الطازجة على قدر الامكان دون الحاجة لتخزينها.