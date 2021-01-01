علي جمعة يصف انتشار الحفلات الصاخبة في الزواج والخطوبة بأنها لاترضي الله



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة التباهي وانتشار الحفلات الصاخبة والإسراف في الزواج والخطوبة، وهذا لا يرضي الله، مستدلا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"، مشددًا على أن الإسراف يكره الله سبحانه وتعالى، وإذا كره الله فعلا كان ذلك أشد وعظًا أن تتركه ولا تفعله.



وأضاف علي جمعة، خلال حواره مع برنامج "مصر أرض المجددين" المذاع عبر قناة مصر الأولى، من السلوكيات الخاطئة المبالغة في الحفلات الصاخبة في الزواج والخطوبة.



وكشف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن دعاء ليلة العيد، قال فيه: "اللهم أعد علينا العيد بالهناء والسعادة والمنى والخير والفرحة وارحمنا فيه رحمتا واسعة وتقبل منا صالح أعمالنا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين".

