فيديو .. الزمالك يخطف فوزا قاتلا من إيسترن كومباني



الزمالك يخطف فوزا قاتلا الزمالك يخطف فوزا قاتلا



انتهت أحداث لقاء الزمالك ومنافسه إيسترن كومباني بفوز الأبيض 2-1، في المباراة المقامة على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.



تفاصيل المباراة..



بدأ الزمالك المباراة بطريقة هجومية ومحاولات من لاعبي الفريق تسجيل هدف التقدم في وقت مبكر من المباراة لكن لم تجدي محاولاته بفائدة.

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حاول فريق ايسترن كومباني أن يرتب صفوفه الهجومية للوصول لمرمى محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك، لكن لم يتمكن من هز شباك الزمالك طوال الـ 45 دقيقة.وفي الدقيقة 33 من عمر المباراة وصل لاعبو ايسترن كومباني لمرمى محمد ابو جبل لكن استطاع جبل أن يبعد الكرة عن منطقة الجزاء وقام بدور الليبرو ببراعة.وفي الدقيقة 41 من عمر المباراة سجل عمر السعيد لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه وينهي الشوط الأول متقدماََ بهدف.تعادل فريق ايسترن كومباني عن طريق محمود حمدي الونش لاعب الزمالك من النيران الصديق بعد وضع الكرة في شباك ابو جبل عن طريق الخطأ في الدقيقة 65.وفي الدقيقة 90 سجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز عن طريق تمريرة سحرية من سيف الدين الجزيري الذي استطاع السيطرة على الكرة من دفاع ايسترن كومباني.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 41 ويستمر في الصدارة، بينما تجمد رصيد ايسترن كومباني عند النقطة 10 في المركز الأخير.