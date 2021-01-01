خدمة جديدة على بنك المعرفة لتنمية مهارة القراءة لتلاميذ الابتدائية

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أعلن بنك المعرفة المصري خبرا سارا لأولياء أمور تلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث قال بنك المعرفة المصري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الآن يمكن استكشاف قصص شيّقة لمساعدة التلاميذ على القراءة من خلال مصادرYork Press المتوفرة عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري.



وأوضح بنك المعرفة المصري، أنه يمكن لمن يهمه الأمر؛ قراءة قصص شيّقة، لمساعدة التلاميذ على القراءة من خلال بنك المعرفة المصري عبر الضغط هنا



كما أعلن بنك المعرفة المصري بشرى سارة لـ طلاب وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي .

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وأكد بنك المعرفة المصري : يمكن الان متابعة المصادر المختلفة من الآسئلة والفيديوهات والمحتوى التفاعلي المتاح من نهضة مصر عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصريوكان قد دعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب المرحلة الابتدائية، للدخول على بنك المعرفة المصري .قال وزير التربية والتعليم، إنه يمكن لـ طلاب المرحلة الابتدائية الآن، اكتشاف مصادر تعليمية متنوعة مقدمة من نهضة مصر على بنك المعرفة المصري.وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن مصادر نهضة مصر المتاحة على بنك المعرفة المصري ستساعد طلاب المرحلة الابتدائية خلال رحلتهم الدراسية.وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لـ طلاب المرحلة الابتدائية الوصول إلى مصادر نهضة مصر عبر منصة إدارة التعلُّم LMS على بنك المعرفة المصري .