تعرف عليها .. جامعة حلوان تقدم العديد من الخدمات العلاجية

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تقدم جامعة حلوان العديد من الخدمات العلاجية لطلاب الجامعة، حيث يتواجد داخل الجامعة العديد من الإدارات التي تقدم الخدمات الطبية.



"صدى البلد" يستعرض الخدمات العلاجية التى تقدمها جامعة حلوان وهى كالتالى:



تقدم إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان مجموعة من الخدمات الطبية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية.

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وتشمل الخدمات المقدمة من إدارة الطب العلاجي بجامعة حلوان الآتي:- الكشف الطبي على الطلاب المستجدين.- تقديم خدمة الطوارئ الطبية للطلاب والعاملين بالجامعة.- التنسيق مع فريق من وزارة الصحة لعمل حملات الكشف المبكر على سرطان الثدي بجميع الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعي، للطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.- إمداد الوحدات العلاجية داخل وخارج الحرم الجامعى بالمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من العدوى من ماسكات وجوانتيات، ومطهرات الأسطح والصابون وذلك بالتعاون مع إدارة الطب الطب الوقائي بالجامعة.من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات- تدريب هيئة التمريض والسادة المنوطين بالإشراف الطبي على العزل بكيفية ارتداء والتخلص من الملابس الخاصة بالعزل، وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالجامعة.- نشر كل المعلومات الخاصة بالعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك نقلا عن وزارة الصحة المصرية.- عمل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال فترات امتحانات الطلاب عن طريق توفير مقاييس قياس درجة الحرارة عن بعد لجميع الطلاب وعمل نشرة بالإجراءات الاحترازية وأعضاء الطاقم الطبي.- الإشراف والمرور على الوحدات العلاجية.-الكشف وتقديم العلاج على الطلاب المترددين على الوحدات العلاجية.كذلك تتضمن الخدمات علاج الطلبة على نفقة الجامعة، والذي يشمل تحويلهم للمستشفيات المتعاقد معها لعمل العمليات أو إجراء أي أشعات أو تحاليل متخصصة بالتعاون مع مستشفى الطلبة جامعة حلوان.هذا بالإضافة إلى استرداد قيمة فواتير العلاج للطلبة الذين اضطروا لدفع ثمن الإجراء الطبي نتيجة حالة طارئة، وهو جزء مهم من عمل الطب العلاجي، وتقوم إدارة الطب العلاجى بعمل لجنة طبية قبل بدء العام الدراسي مباشرة وفور الانتهاء من أعمال الكشف الطبي على الطلبة المستجدين للطلبه ذوى الاحتياجات الخاصة لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بكليات معينة بالجامعة.كما تقوم إدارة الطب العلاجي بالمشاركة في القوافل الطبية لجامعة حلوان بأطباء في مختلف التخصصات، للكشف على المرضى، ووصف الدواء المناسب.كذلك قامت إدارة الطب العلاجى تماشيا مع سياسة الدولة للتحول إلى دولة رقمية بعمل مشروع ربط الوحدات العلاجية إلكترونيا بالإدارة الطبية، وذلك لسهولة التواصل وتبادل المعلومات بين الإدارة والوحدات العلاجية التابعة للجامعة ذات التوزيع الجغرافي الممتد في أنحاء القاهرة الكبرى.تعرف على أسباب عدم رؤية هلال شهر شوال 1443 هـتقدم إدارة طب الأسنان بالإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان العديد من الخدمات العلاجية لطلاب الجامعة، وتعمل على رفع المستوى التثقيفى بأهمية العناية بالفم والأسنان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور موفق محمد باهر مدير إدارة طب الأسنان.وتقدم هذه الخدمات إدارة طب الأسنان بالادارة العامة للشئون الطبية والعيادة المركزية وهي وحدة منفردة ذات طابع خاص تقدم خدمات متميزة حيث تجمع أحدث الأجهزة كما تضم مجموعة من الأطباء والأخصائيين من مختلف مجالات طب الأسنان، وتقوم العيادة المركزية بالتعاون مع شركات عالمية بتوفير أحدث الأجهزة التي تساعد علي تقديم افضل وسائل التعقيم وأدق وأحدث طرق العلاج.وتتمثل الخدمات المقدمة من إدارة طب الأسنان بجامعة حلوان للطلاب فى التالي:- المشاركة في التوعية الطلابية لتفعيل الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، والإشراف الطبي على أعمال الامتحانات داخل وخارج الحرم الجامعي.- توعية الطلاب الجدد ونصح من يوجد لديهم أمراض للأسنان بضرورة التوجه لعيادات الأسنان لعلاجهم.- تدعيم القوى البشرية عن طريق تكليف أطباء أسنان جدد- تجهيز عيادات الأسنان بإمكانيات حديثة والعمل على إحلال واستبدال القديم واستكمال أجهزة التعقيم والاجهزة المساعدة .- تأمين إحتياجات العيادات من مواد ومستلزمات طب الأسنان.- المرور الدوري علي عيادات الأسنان وتوفير المستلزمات واجهزة الاسنان.- الإشراف على تطبيق معايير الجودة داخل منظومة إدارة طب الأسنان .- الاستمرار بتطبيق سياسات مكافحة العدوى داخل منظومة إدارة طب الأسنان وبالوحدات العلاجية.- دعم عمليات التثقيف الطبي والتدريب والنشاط العلمى بإقامة ندوات تدريبية ومؤتمرات وبعثات تعليمية للوقوف على أحدث التقنيات وذلك فى ضوء سعى الإدارة الطبية لتأهيل الكوادر الطبية ومواكبتهم بكل ماهو جديد.