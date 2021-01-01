جامعة حلوان تقرر فتح المدينة الجامعية بعد إجازة عيد الفطر

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أعلنت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، مواعيد عودة فتح المدن الجامعية بعد غلقها لإجازة عيد الفطر المبارك «1443/2022»، وكانت قد قامت المدينة بإخلائها من ساكنيها مع طمأنة الطلاب على عدم القلق على محتوياتهم الشخصية الموجودة داخل المدينة وذلك لإجازة العيد .



وأوضحت إدارة المدن الجامعية، أنه تم غلق المدن الجامعية يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2022، 26 رمضان 1443، على أن تعود لفتح أبوابها مرة أخرى يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022 عقب عيد الفطر المبارك مباشرة، فى تمام الساعة التاسعة صباحا .



وأشارت ادارة المدن الجامعية، إلى أن المدينة أغلقت أبوابها بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك وأن المدينة لم تطلب من الطلاب عمل إخلاء لجميع متعلقاتهم الشخصية ويمكن لجميع الطلاب الاحتفاظ بجميع أدواتهم الشخصية بأمان داخل المدينة والغرف، وان المدينة سوف تغلق لمدة 10 أيام وهذا حسب إجازة عيد الفطر الموضوعة.

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مواعيد فتح المدينة الجامعية بجامعة حلوانجدير بالذكر انه قد أنشأ اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب علي السيد، موقعا إلكترونيا، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، عبر الرابط الآتي:https://union-of-helwan-university.herokuapp.com/ويشتمل الموقع على عدة أقسام وهي التعريف بالاتحاد والكليات، والأخبار، والشكاوى والمقترحات والمفقودات، بالإضافة إلى مجلة بعنوان “مصر الحضارة” لتكون مساحة واسعة يعبر فيها الطلاب عن إبداعهم الأدبي والفني ويشعروا أن هناك في الجامعة بوابة لهم يمكن من خلالها تحقيق أحلامهم وإطلاق إبداعاتهم بها، تستقبل الموهوبين وتضم فريقا للكتابة والمراجعة والتدقيق اللغوي وفريقا للمواهب وفريقا لتصميم الجرافيك والتحرير والإدارة.وقد قام بإنشاء الموقع الطلاب نوران محمد المصري، بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي قسم المعلوماتية الطبية وصاحبة فكرة إنشاء الموقع، ونور الدين ناصرن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ونور الدين أشرف، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الفرقة الرابعة، وعمرو صالح الفرقة الرابعة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.