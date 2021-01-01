10 فوائد سحرية عند تناول التفاح بقشره

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تناول التفاح بقشره


يحتوي التفاح على المواد الكيميائية النباتية التي تسمى الفلافونويد، والبكتين، وهو ألياف تتحلل في الأمعاء، وإذا نزعت قشر التفاح قبل تناوله، فلن تحصل على القدر نفسه من الألياف أو مركبات الفلافونويد.

فوائد التفاح
يمكن للألياف أن تبطئ عملية الهضم حتى تشعر بالشبع بعد الأكل، هذا يمكن أن يمنعك من الإفراط في تناول الطعام، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف على التحكم في الأعراض وتقليل آثار ارتجاع الحمض، يمكن أن تساعد ألياف التفاح أيضًا في علاج الإسهال والإمساك .

تظهر بعض الدراسات أن المواد الكيميائية النباتية وألياف قشر التفاح تحمي من الأوعية الدموية وتلف القلب، يمكن أن تساعد أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول لديك، وقد تحمي الحمض النووي لخلاياك من شيء يسمى الضرر التأكسدي، وهو أحد الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان .

تُظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح يمكن أن تبطئ نمو الخلايا السرطانية، كما يمكن للتفاح حماية خلايا البنكرياس، مما يقلل من فرص الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

المصدر: webmd

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