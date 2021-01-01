فيديو .. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان



مجلس النواب البريطاني مجلس النواب البريطاني

علقت مجموعة من المحافظين عضوية النائب البريطاني نيل باريش، في الكتلة، بانتظار انتهاء تحقيق فتح بعد اتهامه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول في مجلس العموم.



نائب بريطاني يشاهد افلام اباحية

اعترف النائب البريطاني “نيل باريش” بمشاهدته مواد إباحية في البرلمان أكثر من مرة، ووصفها بأنها لحظات جنون، ورغم ذلك كانت سببا في استقالته من منصبه كعضو في البرلمان.



قال نيل باريش النائب في مجلس النواب البريطاني إن لحظة مشاهدته للمواد الإباحية في البرلمان كانت لحظة جنون وانه بفعلها مرتين احدهما بقصد والاخرى بدون قصد.

قد يعجبك أيضا...

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.