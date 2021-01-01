أطعمة تمنح الشبع وتساعد على إنقاص الوزن

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إنقاص الوزن


يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية. إذا كنت ممن يحاولون إنقاص وزنك بطريقة صحية ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يصبح أمرًا مهمًا للغاية

البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في توفير الطاقة وتساعد الجسم على إصلاح الخلايا وتكوين خلايا جديدة كما أنه يساعد على زيادة الشعور بالشبع والحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول الطعام. إليك مصادر البروتين الصحية في نظامك الغذائي

1- السبانخ
يقال إن كوبًا واحدًا من السبانخ يحتوي على 6 جرامات من البروتين عند طهيه. كما أنه غني بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك والحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم. والأهم من ذلك أنه مصدر كبير للألياف ، وهي ليست مفيدة فقط لصحة الجهاز الهضمي ولكن أيضًا لفقدان الوزن.

وبالمثل ، يحتوي كوب واحد من البروكلي على 5 جرامات من البروتين عند طهيه. بالإضافة إلى أنه مليئ بالألياف والكالسيوم والحديد والسيلينيوم وفيتامين ج وفيتامين ك.

2-اللوز
اللوز هو وجبة خفيفة صديقة لخسارة الوزن. يُقال أن ربع كوب من اللوز يحتوي على 7 جرامات من البروتين إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من البروتين ، فهو غني أيضًا بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة.

3-العدس
العدس بجميع أنواعه غني بالبروتين. نصف كوب من العدس المطبوخ يحتوي على 8.84 جرام من البروتين. إنه طبق نباتي رائع ويمكن تناوله مع الأرز أو روتي.

4-الكينوا
الكينوا عبارة عن حبوب خالية من الجلوتين غنية بالبروتين. تحتوي الكينوا المطبوخة على 8 جرامات من البروتين لكل كوب. بالإضافة إلى ذلك ، فهي محملة بالعناصر الغذائية الأخرى بما في ذلك الحديد والألياف والمغنيسيوم والمنغنيز.
5-الحمص
الحمص لا يعد غني بالبروتين فحسب ، بل هي مصدر كبير للكربوهيدرات المعقدة والألياف وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والمنغنيز والفوسفور. يقال أن الحمص المطبوخ يحتوي على 1.25 جرام لكل 1/2 كوب.

المصدر: elbalad

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