ميدو يوضح هل بوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

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ميدو


كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق موعد عودته للتدريب مرة أخرى.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لو عُرض علي تولي المهمة الفنية لفريق الإسماعيلي وهو في الدرجة الثانية وكان التوقيت مناسبا لعودتي سأوافق بشكل طبيعي على تدريب الدراويش وسأعود به للممتاز حال هبوطه ولكنه لن يهبط".

وختم حديثه قائلا: "صعب العودة للتدريب هذا الموسم بسبب تعاقداتي الإعلامية ولكن من الممكن في الموسم الجديد أعود للتدريب".

المصدر: قناة المحور

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