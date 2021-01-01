تتجه سامسونج لخفض مستوى تسعير الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي



الهواتف القابلة للطي الهواتف القابلة للطي

أشارت أحدث التقارير إلى أن العملاق الكوري تتجه لخفض مستوى تسعير الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي، وذلك عبر إستخدام بطاريات ATL ذات التكلفة المنخفضة.



تتوالى التسريبات التي توضح تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي والتي تشمل هاتفي Galaxy Z Fold 4 وZ Flip 4.



ولقد أوضحت التسريبات الأخيرة تفاصيل حول البطارية المستخدمة في هذه الإصدارات، حيث أكدت التسريبات التي نشرت عبر”The ELEC” أن سامسونج تخطط للإعتماد على شركة ATL الصينية لتوريد البطاريات الخاصة بالهاتفين.

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وتعد شركة ATL من بين الشركات الرائدة في الأسواق العالمية في إنتاج بطاريات lithium-ion، وتعد شركة ابل واحدة من عملاء الشركة.كما يوضج التقرير خطط سامسونج لإستخدام بطاريات ATL في الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي بهدف خفض مستوى التسعير، حيث تأتي البطاريات بتكلفة من 4 إلى 5% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الهواتف الذكية.وتصل تكلفة إنتاج البطارية الواحدة من 4 إلى 6 دولارات، وذلك وفقاً لسعة البطارية ومواصفات التصميم، لذا يؤثر إنتاج البطاريات بشكل كبير على السعر النهائي للهاتف.