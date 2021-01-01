تتجه سامسونج لخفض مستوى تسعير الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي

أشارت أحدث التقارير إلى أن العملاق الكوري تتجه لخفض مستوى تسعير الإصدارات القادمة من الهواتف القابلة للطي، وذلك عبر إستخدام بطاريات ATL ذات التكلفة المنخفضة.
تتوالى التسريبات التي توضح تفاصيل أكثر حول الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي والتي تشمل هاتفي Galaxy Z Fold 4 وZ Flip 4.
ولقد أوضحت التسريبات الأخيرة تفاصيل حول البطارية المستخدمة في هذه الإصدارات، حيث أكدت التسريبات التي نشرت عبر”The ELEC” أن سامسونج تخطط للإعتماد على شركة ATL الصينية لتوريد البطاريات الخاصة بالهاتفين.
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