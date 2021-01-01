تدعم ساعة Google Pixel الإتصال الخلوي وتأتي بقدرة بطارية 300 mAh

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صورة الخبر: Google Pixel
Google Pixel

تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل جديدة حول إصدار جوجل القادم من الساعات الذكية Pixel، ولقد أشارت تسريبات جديدة إلى أن الساعة تأتي بميزة دعم الإتصال الخلوي كما تضم بطارية بقدرة 300 mAh.

تستعد عملاق البحث لإطلاق أول إصدار من الساعات الذكية والتي تأتي إلى الأسواق بعلامة “Pixel” التجارية، ولقد إستعرضت التسريبات السابقة تصميم الساعة الذكية من خلال صور حية نشرت مؤخراً.

ولقد أشارت التسريبات أيضاً إلى أن السعر المتوقع لساعة جوجل القادمة سيتراوح بين 300 إلى 400 دولار، كما تأتي ساعة Pixel الذكية بأكثر من نموذج.

أيضاً من المتوقع أن تستمر ساعة جوجل المرتقبة بعمر شحن يتراوح بين 24 إلى 40 ساعة، وهو عمر الشحن الذي تقدمه بعض الإصدارات المنافسة في الأسواق من ساعات Galaxy Watch 4، وFossil Gen 6، وSkagen Falster Gen 6، حيث تأتي هذه الإصدارات بنفس سعة البطارية المتوقع لساعة جوجل.

من جانب أخر ترتكز ساعة جوجل الذكية القادمة على تحديث نظام تشغيل WearOS الذي يجلب تحسينات أكثر، مع إدارة الطاقة في البطارية بكفاءة أعلى.

المصدر: بوابه المتميز

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