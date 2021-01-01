مواصفات شاشة iQOO Neo6 SE قبل الإعلان الرسمي



iQOO Neo6 SE iQOO Neo6 SE

تعقد iQOO مؤتمرها القادم في 6 من مايو لكشف النقاب عن هاتف iQOO Neo6 SE، ولقد شاركت iQOO إعلان تشويقي جديد إستعرضت من خلال تصميم الشاشة المميز لهذا الإصدار.



ينطلق هاتف iQOO Neo6 SE خلال أيام بشاشة E4 OLED من سامسونج وفقاً لأحدث الإعلانات التشويقية، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز الشاشة بسطوع 1300 nit.



أيضاً من المقرر أن تدعم الشاشة محتوى HDR10 Plus، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، إلا أن الإعلان التشويقي لم يقدم تفاصيل حول مواصفات كاميرة السيلفي.

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أيضاً لم توضح iQOO دقة العرض المميزة لشاشة الهاتف، إلا أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن Neo6 SE يأتي بحجم شاشة 6.62 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، أي على غرار هاتف Neo6.كما يدعم Neo6 SE رقاقة معالج Snapdragon 870، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري.ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4700 mAh، كما يـأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ولقد أكدت صور مسربة على تصميم الهاتف قبل الإعلان المرتقب.