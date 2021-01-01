مواصفات شاشة iQOO Neo6 SE قبل الإعلان الرسمي

تعقد iQOO مؤتمرها القادم في 6 من مايو لكشف النقاب عن هاتف iQOO Neo6 SE، ولقد شاركت iQOO إعلان تشويقي جديد إستعرضت من خلال تصميم الشاشة المميز لهذا الإصدار.
ينطلق هاتف iQOO Neo6 SE خلال أيام بشاشة E4 OLED من سامسونج وفقاً لأحدث الإعلانات التشويقية، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز الشاشة بسطوع 1300 nit.
أيضاً من المقرر أن تدعم الشاشة محتوى HDR10 Plus، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة، إلا أن الإعلان التشويقي لم يقدم تفاصيل حول مواصفات كاميرة السيلفي.
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