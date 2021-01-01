تؤكد إنتل إستمرار أزمة نقص إنتاج الرقاقات حتى عام 2024



أزمة نقص إنتاج الرقاقات أزمة نقص إنتاج الرقاقات

أكد “Pat Gelsinger” الرئيسي التنفيذي لشركة إنتل على أن النقص العالمي في إنتاج الشرائح مستمر حتى 2024.



توقع الكثير من المحللين والخبراء إستمرار أزمة نقص أشباه الموصلات في الأسواق العالمية، إلا أن الرئيسي التنفيذي لشركة إنتل أكد في تصريحات مؤخراً على أن النقص العالمي في إنتاج الرقاقات قد يمتد إلى فترة أكبر من التوقعات السابقة.



ولقد أثر تراجع إنتاج الرقاقات أو أشباه الموصلات على إنتاج معدات التصنيع أيضاً، وهو السبب الرئيسي في تأكيد “Pat Gelsinger” على أن الأزمة قد تمتد إلى 2024.

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كما أشار إلى صعوبة الحصول على معدات الإنتاج الرئيسية بشكل خاص مع إرتفاع الطلب على هذه المعدات، مما يعطل إنتاج الكثير من المنشآت الصناعية في الأسواق العالمية.ولقد كانت البداية لأزمة تراجع إنتاج أشباه الموصلات خلال 2020 مع إنتشار فيروس كورونا وإغلاق الكثير من المنشآت الصناعية المصنعة للرقاقات، كما إتخذت بعض الشركات قرار بتقييد الإنتاج.أيضاً واجهت ابل مشكلة في تأخر شحنات Apple MacBook و iPad نتيجة لنقص التكوينات، بينما تأخرت شحنات الهواتف الذكية الخاصة بالعديد من الشركات المصنعة أيضاً خلال 2021.يذكر أن “Pat Gelsinger” الرئيسي التنفيذي لشركة إنتل قد أشار في وقت سابق إلى أن الأزمة العالمية لنقص اشباه الموصلات مستمرة حتى 2023، إلا أنه عاد في التصريحات الأخيرة لوضع توقعات جديدة لموعد إنتهاء مشكلة إنتاج الشرائح.