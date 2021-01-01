في الربع الأول من 2022 شحنات ابل من هواتف الأيفون تتخطى 50 مليار دولار

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صورة الخبر: ابل
ابل

إستطاعت شركة ابل أن تحقق أرباح بقيمة 50.57 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

سجلت ابل إرتفاع سنوي في الأرباح بنسبة 5.5? مقارنة بعام 2021، حيث وصلت أرباح مبيعات هواتف الأيفون إلى 50.57 مليار دولار، ولقد أكد “Tim Cook” الرئيس التنفيذي لشركة ابل على نجاح الربع المالي السابق.

كما تؤكد التقارير المالية لشركة ابل على إرتفاع الطلب على هواتف الأيفون في الأسواق العالمية، حيث تشير ابل إلى أن هاتف iPhone SE 3 منخفض التكلفة كان من بين الأسباب الرئيسية لإتساع شريحة مستخدمي هواتف الأيفون في الفترة الأخيرة.

من جانب أخر شهدت ابل تراجع في مبيعات أجهزة الآيباد بنسبة 2% أو ما يصل إلى قيمة 7.65 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، ولقد أوضح تيم كوك السبب في تراجع المبيعات نتيجة لمشاكل سلاسل التوريد.

أيضاً حقق قسم الخدمات في الشركة قفزة في الإيرادات خلال الربع الأول من 2022، حيث شهد نمو بنسبة 17.28? عن نفس الربع من عام 2021، كما وصل إجمالي الإيرادات إلى 19.82 مليار دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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