في الربع الأول من 2022 شحنات ابل من هواتف الأيفون تتخطى 50 مليار دولار

إستطاعت شركة ابل أن تحقق أرباح بقيمة 50.57 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
سجلت ابل إرتفاع سنوي في الأرباح بنسبة 5.5? مقارنة بعام 2021، حيث وصلت أرباح مبيعات هواتف الأيفون إلى 50.57 مليار دولار، ولقد أكد “Tim Cook” الرئيس التنفيذي لشركة ابل على نجاح الربع المالي السابق.
كما تؤكد التقارير المالية لشركة ابل على إرتفاع الطلب على هواتف الأيفون في الأسواق العالمية، حيث تشير ابل إلى أن هاتف iPhone SE 3 منخفض التكلفة كان من بين الأسباب الرئيسية لإتساع شريحة مستخدمي هواتف الأيفون في الفترة الأخيرة.
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