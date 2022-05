تزيح فيفو الستار رسميا عن الهاتف Vivo S15e

Vivo S15e Vivo S15e

مؤتمر فيفو الذي أقيم، يوم 25 أبريل، لم يقتصر على، سلسلة هواتف، X80 Series فقط، بل تم الإعلان عن، أجهزة أخرى، بما في ذلك، هاتف Vivo S15e، الذي يأتي، بمواصفات متوسطة، تتمثل في، معالج Exynos 1080، الذي تم تصنيعه، بواسطة شركة سامسونج، بالاعتماد على تقنية تصنيع، بدقة 5 نانومتر، بجانب ذاكرة تخزين، تصل إلى، 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 12 جيجا رام، بالإضافة إلى، مستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية تدعم، شحن سريع، قوي جدا، ولكن السعر مرتفع نسبيا، لذلك دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف Vivo S15e، مع المميزات، والعيوب.



مواصفات هاتف فيفو S15e

موعد الإعلان والإطلاق: تم الكشف عن، هذا الهاتف، خلال مؤتمر الإعلان، عن هواتف X80، يوم 25 أبريل، وسيتم إطلاقه، بشكل رسمي، يوم 30 من نفس الشهر.



أبعاد الهاتف: ارتفاع الهاتف، Vivo S15e، يبلغ 159.7 ملم، وعرضه يبلغ 73.6 ملم، وسمكه عريض جدا، يبلغ 10.3 ملم، وبالرغم من ذلك، فإن وزنه خفيف جدا، لا يتخطى 190 جراما.

الشبكة: يدعم شبكات اتصال، 2G، و3G، و4G، بالإضافة إلى 5G، مع دعم، اتصال Wi-Fi 5 (ac)، ودعم تركيب، شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: الهاتف فيفو S15e، يصل مع، شاشة AMOLED، حجمها 6.44 بوصة، وجودتها FHD+، ومعدل تحديثها، يبلغ 90 هرتز، كما أنها، تدعم محتوى HDR10+، وتحتوي على، ثقب صغير، بشكل النوتش، من أجل، الكاميرا الأمامية.الكاميرا الأمامية: يحتوي هاتف، Vivo S15e، على كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وبدعم تسجيل فيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، التي يتوفر بها، هذا الهاتف، تأتي بدقة، 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبمستشعر حجمه 26 ملم، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وهذه الكاميرات، تدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، وبمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية EIS، لتثبيت الصور إلكترونيا بالدوران.المعالج: هاتف فيفو الجديد، يأتي بمعالج تشغيل، من فئة، Exynos 1080، وهو مبني على، تكنولوجيا 5 نانومتر، ويتكون من، نواة Cortex A78، بسرعة 2.8 جيجا هرتز، + 3 أنوية Cortex A78، بسرعة 2.6 جيجا هرتز، + 4 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز، والهاتف Vivo S15e، يأتي كذلك، بمعالج رسوميات، من فئة، Mali-G78 MP10.البطارية: وبخصوص البطارية، فتأتي بسعة، 4700 ملي أمبير، وتدعم شحنا سريعا، بقوة 66 واط، علما بأن، منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0.نظام التشغيل: الهاتف فيفو S15e، يعمل بواجهة المستخدم، Origin OS Ocean، التي تستند على، نظام Android 11.الذاكرة: يتوفر Vivo S15e، بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أما الإصدار الثالث، فيضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.مميزات الهاتف Vivo S15eالشحن السريع، قوي للغاية، ويمكنه شحن البطارية، بنسبة 50%، في 18 دقيقة فقط، أو شحنها بنسبة 100%، في 41 دقيقة فقط، وبذلك فإنك لن، تحتاج إلى، الانتظار كثيرا، لمواصلة اللعب، مرة أخرى.معالج سامسونج الجديد، يعد بتجربة استخدام، غير مسبوقة، في هذه الفئة السعرية، حيث إنه، سريع للغاية، ومبني على، تكنولوجيا تصنيع حديثة، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى أنه، يعتمد على، وحدة معالجة رسوميات قوية، وقادر على، تشغيل الهاتف، لفترات طويلة، من دون ملاحظة، أي سخونة.مستشعر الكاميرا الرئيسي، ضخم جدا، ويأتي بدقة عالية، ويدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، التي تعتبر، أقوى من الهواتف المنافسة، مع دعم، العديد من، خصائص التصوير الفائقة، وهذا يعني أنه، سيلتقط صور، عالية الجودة، حتى في الأماكن الليلية، منخفضة الإضاءة.على الرغم من، أن الهاتف Vivo S15e، يعمل بإصدار قديم، من نظام التشغيل، إلا أنه، يصل مع، واجهة المستخدم، الأحدث من فيفو.الشاشة تتميز، بدعم محتوى، HDR10+، ودعم خاصية، Always On Display، ودعم معدل سطوع عال، مع دعم، معدل تحديث 90 هرتز.سعة الذاكرة العشوائية، كبيرة جدا، وتساعد على، تشغيل الألعاب، برسوميات أعلى، من أي هاتف منافس، يضم نفس المعالج، مع 8 جيجا رام فقط.يدعم مكبرات صوت ستريو، وإصدار Bluetooth 5.2، مع دعم، خاصية NFC، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.الهاتف Vivo S15e، يدعم فتح القفل، عن طريق أصابع اليد، بواسطة المستشعر المدمج، أسفل الشاشة، ويدعم أيضا، مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة.عيوب الهاتفالشاشة تدعم، معدل تحديث، ضعيفا جدا، مقارنة بالهواتف المنافسة، من هذه الفئة السعرية، حيث توجد هواتف، بنفس السعر، أو أقل، تصل مع معدل تحديث 120 هرتز.لا يعمل، بأحدث نظام تشغيل، من جوجل، وبالرغم من وصول، عدة هواتف منافسة، بنظام Android، إلا أن، فيفو قررت، الاحتفاظ بنظام، Android 11، مع الهاتف Vivo S15e.البطارية لا تدعم، شحنا لاسلكيا، أو شحنا عكسيا، وهذا غير متوقع، لأن معظم الهواتف المنافسة، وصلت مع، شحن لاسلكي، بقوة 10 واط، على الأقل.لا يدعم، الراديو FM، وأيضا، لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.الذاكرة الداخلية، غير قابلة للاتساع، وهذا متوقع، نظرا لوجود، إصدار يضم، ذاكرة تخزينية، بسعة 256 جيجا بايت.سعر الهاتف Vivo S15eسعر الهاتف Vivo S15e، يبدأ من، 305 دولارات أمريكية، لأقل إصدار، والذي يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام.وسعره يبلغ حوالي، 350 دولارا، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وسعره يصل إلى، 380 دولارا، لأعلى إصدار، والذي يضم، 12 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.