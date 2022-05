رسميا الإعلان عن الهاتف Micromax In 2c بسعر 110 دولارات فقط

Micromax In 2c Micromax In 2c

الآن، وبدون أي مقدمات، قامت شركة ميكروماكس، بإزاحة الستار رسميا، عن أحدث هواتف الذكية، Micromax In 2c، بسعر جيد للغاية، مقارنة بالمواصفات الرائعة، التي تتمثل في، بطارية ضخمة، بسعة 5000 ملي أمبير، وكاميراتين في الخلف، وشاشة بمعدل سطوع عال، وبدقة متوسطة، ومناسبة مع هاتف، بهذا السعر، بالإضافة إلى، معالج Unisoc T610، الذي يتكون من، 8 أنوية، والذي يصل، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، ولكيلا لا نطيل عليكم، دعونا نستعرض، كل ما يخص، الهاتف Micromax In 2c، بما في ذلك، المواصفات، والأسعار الرسمية، والمميزات والعيوب.



مواصفات Micromax In 2c

موعد الإعلان والإطلاق: تم الإعلان، عن هذا الهاتف، يوم 26 أبريل، وسيتم طرحه للبيع، في الهند، يوم 1 مايو، وبعد ذلك، بأسابيع قليلة، سيصل إلى، جميع الأسواق، حول العالم.



أبعاد الهاتف: Micromax In 2c، يتوفر بارتفاع 164.3 ملم، وبعرض 75.7 ملم، وبسمك عريض نسبيا، يبلغ 8.6 ملم، ولكن الوزن خفيف جدا، لا يتخطى، 198 جراما.

الهاتف Micromax In 2cالشاشة: الهاتف الجديد، من ميكروماكس، مصمم حول، شاشة IPS LCD، حجمها 6.62 بوصة، وجودتها HD+، ودقتها 1600×720 بكسل، ومعدل سطوعها، يبلغ 420 شمعة، في البوصة، كما أن، معدل تحديثها، يبلغ 60 هرتز.الشبكة: هذا الهاتف، يدعم شبكات اتصال، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، بالإضافة إلى، اتصال Wi-Fi 5 (ac)، والهاتف Micromax In 2c، يدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.المعالج: معالج تشغيل الهاتف، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Unisoc T610، وهو مصنوع بتقنية، 12 نانومتر، ويحتوي على، نواتين Cortex A75، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 1.8 جيجا هرتز، مع العلم بأن، وحدة معالجة الرسوميات GPU، تأتي من فئة، Mali-G52 MP2.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية، للهاتف Micromax In 2c، تتواجد في، ثقب بشكل النوتش، وتأتي بدقة، 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.الكاميرات الخلفية: يحتوي هذا الهاتف، على كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة، 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم AF، والكاميرا الثانية، عبارة عن، مستشعر VGA، وهي المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، تدعم تسجيل فيديو، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، التقاط صور، بخاصية panorama، وHDR.نظام التشغيل: الهاتف Micromax In 2c، يعمل بنظام، Android 11، وبواجهة المستخدم، الأحدث من Micromax.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية، قابلة للتوسيع، حتى 1 تيرا بايت، من خلال، كارت ميموري microSD، يتم تركيبه، في فتحة مخصصة، بجانب شرائح الاتصال.البطارية: وعلاوة على ذلك، فإن البطارية، غير قابلة للإزالة، وتأتي من نوع، ليثيوم بوليمر، وبسعة 5000 ملي أمبير، وعلى الرغم من، أنها لا تدعم، الشحن السريع، إلا أن، منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0 الحديث، وعلبة الشراء، تتضمن شاحنا عاديا، بقوة 10 واط.مميزات الهاتف: أهم ما يميز، هاتف Micromax In 2c، هو أنه، يدعم تركيب، شريحتي اتصال، 4G LTE، وكارت ميموري microSD، في نفس الوقت، ويدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم أيضا، نظام تحديد الوجه، Face Unlock، لفتح القفل، عن طريق الوجه، مع دعم، إصدار Bluetooth 5.0، واتصال واي فاي 5، ونظام GPS مدمج، لتحديد الأماكن حول العالم.عيوب الهاتف: لا يتضمن، مستشعرا لبصمات الأصابع، وهذا غير مقبول، مع هاتف، في عام 2022، وجودة تصوير الفيديوهات، بواسطة الكاميرا الأمامية، أقل من المتوقع، كما أن، هذا الهاتف الجديد، من Micromax، لا يدعم، الراديو FM، وأيضا لا يدعم، خاصية NFC، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ظهر الهاتف، معرض للخدش، والتبصيم بسهولة، بسبب قدومه، بخامات تصنيع، من البلاستيك اللامع.سعر الهاتف Micromax In 2cالهاتف Micromax In 2c، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 1 مايو، باللونين البني، والفضي، وبسعر يبلغ حوالي، 110 دولارات أمريكية، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، مع ذاكرة تخزين، بسعة 32 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائية، بسعة 3 جيجا رام.