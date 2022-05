مواصفات و سعر الهاتف Poco F4 GT

Poco F4 GT Poco F4 GT

في خطوة غير متوقعة، أعلنت الآن Poco، العلامة التجارية الفرعية، من شركة شاومي، عن الهاتف، Poco F4 GT، ليكون بذلك، أول هواتف بوكو، التي تصل بمعالج، Snapdragon 8 Gen 1، الأقوى من كوالكوم، ويأتي هذا الهاتف أيضا، مع بطارية، تدعم الشحن السريع، بقوة 120 واط، وكاميرات خلفية ثلاثية، تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بالإضافة إلى، شاشة مثقوبة، بمعدل تحديث عال، وبجودة قوية جدا، وبدعم HDR10+، ومواصفات أخرى مميزة، سأعرضها عليكم الآن، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Poco F4 GT، مع مميزاته، وعيوبه.



مواصفات هاتف بوكو إف 4 جي تي

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت بوكو، عن هذا الهاتف، يوم 26 أبريل، وستطرحه للبيع، في مناطق متعددة، يوم 28 أبريل، وسيكون بإمكان المستخدمين، الحصول عليه، من خلال المتاجر الرائدة، عبر الإنترنت.



أبعاد الهاتف: ارتفاع الهاتف، يبلغ 162.5 ملم، وعرضه يبلغ 76.7 ملم، وسمكه 8.5 ملم، ووزنه ثقيل نسبيا، ويبلغ حوالي 210 جرامات.

الشبكة: شبكات الاتصال، التي يدعمها، Poco F4 GT، تتمثل في، 2G، و3G، و4G، والجيل الخامس 5G، والهاتف يدعم أيضا اتصال، Wi-Fi 6 (ac)، وتركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: يأتي هذا الهاتف، مع شاشة AMOLED، بحجم 6.67 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبزجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass Victus، كما أن الشاشة، تدعم تشغيل، محتوى HDR10+، وتعتيم PWM، عالي التردد، ومتوافقة مع DisplayMate A+.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، لهذا الهاتف، تأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، وبحجم مستشعر 26 ملم، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، مع العلم بأن، هاتف Poco F4 GT، يحتوي على، فلاش LED مزدوج، ويدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، أو بجودة FHD+، بمعدل حتى 120 إطارا، في الثانية.الكاميرا الأمامية: يتوفر بوكو إف 4 جي تي، مع كاميرا أمامية، بدقة 20 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، أو بجودة FHD+، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية.المعالج: معالج تشغيل الهاتف، Xiaomi Poco F4 GT، ثماني النواة، ويأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 730، علما بأن، المعالج مصنوع بتكنولوجيا، 4 نانومتر، ويتكون من، نواة Cortex X2، بسرعة 3.00 جيجا هرتز، + 3 أنوية Cortex A710، بسرعة 2.50 جيجا هرتز، + 4 أنوية Cortex A510، بسرعة 1.80 جيجا هرتز،البطارية: بطارية هذا الهاتف، الجديد من بوكو، تأتي بسعة، 4700 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، Quick Charge 3+، بقوة 120 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.نظام التشغيل: هاتف Poco F4 GT، يعمل بنظام، Android 12، وبواجهة مستخدم، MIUI 13.الذاكرة: يتوفر هذا الهاتف، بإصدارين على، مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، من نوع UFS 3.1، وبسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، من نوع LPDDR5، وبسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.مميزات Poco F4 GTأداء المعالج، قوي جدا، ويعتبر هو الأقوى حاليا، من بين المعالجات الأخرى، للهواتف الذكية، مما يضمن تشغيل الألعاب، لفترات طويلة، بدون لاج، أو سخونية، ويتم ضبطه، بواسطة تقنية LiquidCool 3.0، المصنوعة من، غرفتي بخار للتبريد، بالإضافة إلى أنه، يستند على، وحدة معالجة رسوميات، أسرع بنسبة 50%، من الجيل السابق، F3 GT.الشاشة مميزة للغاية، في هذه الفئة السعرية، حيث تأتي، بتصميم حديث، وبجودة عالية، وبمعدل تحديث عال جدا، مع معدل، أخذ عينات يعمل باللمس، يبلغ 480 هرتز، وتدعم العديد من، الخصائص التي، يصعب العثور عليها، في أي هاتف منافس.يحتوي على، مشغلات الألعاب، المنبثقة المغناطيسية المادية، ويوفر عناصر تحكم إضافية، في شكل أزرار الكتف، وتم اختبار مشغلات الألعاب، في أكثر من، 100 لعبة شائعة، ومع ذلك، يمكن استخدامها، كاختصارات للاستخدام العادي، مثل تشغيل تطبيق معين.الكاميرات الخلفية، للهاتف Poco F4 GT، تستخدم مستشعرات مميزة، من سوني، وتأتي بدقة عالية، وتدعم تصوير فيديوهات، بجودة 4K، وتدعم أيضا، أكثر من خاصية مميزة، للتصوير أثناء، الإضاءة المنخفضة، والتصوير الفائق.الشحن السريع، قوي جدا، وأفضل بكثير من المنافسين، حيث يمكن، شحن 100%، من سعة البطارية، في 17 دقيقة فقط، وهناك أيضا، وضع آخر، يسمح بالشحن، أثناء اللعب، مع توليد حرارة أقل، وتستغرق عملية الشحن بالكامل، حوالي 27 دقيقة فقط.يحتوي على، 4 مكبرات صوت، من نوع ستريو، كما أنه، يدعم خاصية NFC، وخاصية Infrared port.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، على الجانب، ويدعم أيضا، مستشعر القرب الافتراضي، ومستشعر التسارع، والدوران، والبوصلة، وطيف الألوان.يعمل بواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، والتي تستند على، نظام التشغيل، الأحدث من جوجل.الهاتف Poco F4 GT، يدعم إصدار Bluetooth 5.2، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC.عيوب الجوالالكاميرات الخلفية، لا تدعم، خاصية التثبيت البصري، OIS، أو خاصية التثبيت الإلكتروني، EIS، التي أصبحت موجودة، في معظم الهواتف المنافسة.الكاميرا الأمامية، ضعيفة جدا، ولكن هذا طبيعي، نظرا لأن الهاتف، مخصص للألعاب، ومن الصعب العثور، على هاتف منافس، يضم معالجا قويا، وكاميرات خلفية، وأمامية قوية.سعة التخزين، ليست مناسبة، مقارنة بالهواتف المنافسة، حيث إن، سعة 256 جيجا بايت، لا تناسب اللاعبين، ومع ذلك، لا يمكن زيادتها، لأن Poco F4 GT، لا يدعم، تركيب كارت ميموري.خامات تصنيع الظهر، مصممة من الزجاج، مما يسهل، كسره أو خدشه، بكل بساطة، لذلك ينصح، بشراء جراب واقٍ، لحمايته من الصدمات.مستشعر البصمة، المدمج في زر التشغيل، غير مناسب، في هذه الفئة السعرية، وكنا نطمح أن، يأتي مدمجا، في الشاشة، مثل المنافسين.لا يدعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، وأيضا لا يدعم، الراديو FM.سعر الهاتف Poco F4 GTسعر الهاتف Poco F4 GT، يبدأ من، 632 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت.ويصل إلى، 737 دولارا، للإصدار الذي يضم، 12 جيجا رام، مع 256 جيجا بايت.