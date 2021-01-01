إيلون ماسك يخطط لتسريح العاملين بتويتر بعد استحواذه عليه

كشفت تقارير عن خطط ونوايا الملياردير، إيلون ماسك، تجاه موقع التغريدات "تويتر"، بعد الاستحواذ عليه في صفقة ضخمة بقيمة 44 مليار دولار أمريكي.، حيث اقترح ماسك في محادثات مع المصرفيين، قبل أن يمتلك "تويتر"، أن يستغني عن العاملين فيه، وتشغيل المؤثرين لإنشاء المحتوى عبر منصته، وكذلك خفض رواتب المديرين التنفيذيين ومجلس الإدارة، وذلك من أجل تحسين النتيجة النهائية لتويتر، بحسب تعبيره.
ووفقا لما ذكره موقع "Sputnik"، لكن قال الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، باراج أجروال، الأسبوع الحالي، إنه لم يتم التخطيط لتسريح العاملين، لكن بعض الموظفين يبحثون بالفعل عن مخرج، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.
فضلا عن ذلك، ينوي ماسك تقديم خدمات اشتراك، ومحاسبة المواقع الإلكترونية مقابل تضمينها التغريدات داخل محتواها، وفقا لتقارير صادرة عن وكالة "بلومبرج" وصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكيتين ووكالة "رويترز"، والتي نقلت جميعها تلك المعلومات عن مصادر لم تسمها.
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