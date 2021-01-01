سناب شات يحدث أدوات التحرير الجديدة..وضع المخرج..

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في حالة وجود أي شك في أن Snap هي من بين العديد من المنصات التي تحاول تحدي TikTok ، فقد قدمت الشركة للتو مجموعة جديدة من أدوات التحرير الصديقة لمنشئ المحتوى تسمى "وضع المخرج، وفقا لتقرير engadged.



وعرضت الشركة أدوات التحرير الجديدة ، والتي سيتم طرحها "في الأشهر المقبلة" في حدث قمة الشركاء التابع للشركة.



وفي منشور بالمدونة ، قال Snap إن وضع المخرج يهدف إلى مساعدة الأشخاص على إنشاء محتوى "مصقول" أكثر مما هو ممكن حاليًا باستخدام كاميرا Snapchat داخل التطبيق.

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وتشتمل الأدوات الجديدة على ميزة الشاشة الخضراء التي تشبه TikTok والتى تعتمد على مكتبة Snapchat الواسعة من عدسات الواقع المعزز.وهناك أيضًا عناصر تحكم جديدة فى الكاميرا ، بما فى ذلك القدرة على التسجيل في وقت واحد من الكاميرا الأمامية والخلفية على غرار التطبيق الشهير Frontback .وهناك أيضًا أداة جديدة "للتحرير السريع" لتعديل اللقطات المتعددة في وقت واحد ، وطرق جديدة للنوم أو إبطاء مقاطع الفيديو.كما يوحى الاسم ، فإن وضع المخرج موجه نحو الرتب المتزايدة لمنشئى الفيديو فى Snapchat ، ويمكن أن تساعد الأدوات الجديدة في توفير محتوى جديد لـ Spotlight ، وهو مركز التطبيق لمقاطع الفيديو القصيرة تشبه TikTok.ويمكن أن يساعد أيضًا Snap Stars - مصطلح الشركة للحسابات العامة التي تم التحقق منها - في إنشاء محتوى أكثر إثارة لقصصهم، وقد يكون ذلك مفيدًا حيث قدمت Snap مؤخرًا ميزات جديدة لمشاركة الأرباح لـ Snap Stars مع إعلانات أثناء التشغيل .كما أقام Snap شراكة جديدة مع LiveNation ، والتي ستسمح لرواد الحفلات الموسيقية وحاضري المهرجان بالوصول إلى ميزات الواقع المعزز الحصرية المصممة خصيصًا للأحداث الحية.وتشمل هذه القدرة على "تجربة" السلع افتراضيًا باستخدام الواقع المعزز وميزة "العثور على أصدقاء" وتأثيرات الواقع المعزز الأخرى، وسيكون مهرجان Electric Daisy Carnival القادم أول من يستفيد من الميزات ، على الرغم من أن Snap تقول إنها ستكون متاحة فى أحداث أخرى هذا العام.ويعمل التطبيق أيضًا على تطوير ميزات التسوق الواقعية المدمجة، كما إنه يضيف قسمًا جديدًا من تطبيقه يسمى "Dress Up" والذي سيتم تخصيصه حصريًا لتجارب "تجربة" AR من العلامات التجارية والمبدعين.كما أنها تجعل ميزات التسوق بالواقع المعزز متاحة للتطبيقات الأخرى عبر منصة مطورى Camera Kit، وستسمح هذه الخطوة لتجار التجزئة والعلامات التجارية بإضافة ميزات تجربة الواقع المعزز التى تعمل بنظام Snapchat إلى تطبيقاتهم الحالية.