كيفية إنشاء تقرير سري عبر «واتساب»

يمكن لتطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، إنشاء تقرير سري حول نشاطك على التطبيق، وربما لا يكون معظم المستخدمين على علم بذلك، كما قد لا يكونوا على علم أيضا بأنه يمكن قراءة هذا التقرير، إنه مجاني للتنزيل، لذا يجب التفكير في الاطلاع على ما يعرفه واتساب عنك حسبما نقلت "الإمارات اليوم".
ويحتوي تقرير تطبيق التراسل واتساب الخاص بكل مستخدم على معلومات وإعدادات حسابه، ويضم الكثير من المعلومات حول سجل المستخدم، يتضمن هذا اسمه ورقم هاتفه، بالإضافة إلى أرقام جهات الاتصال الخاصة به، ويمكن أيضا رؤية جميع مجموعات واتساب التي انضم إليها المستخدم في هذا التقرير، ونوع جهازه، وعناوين IP الخاصة بالاتصال، وصور الملف الشخصي والتغييرات التي أجراها في ملف التعريف الخاص به، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
يعرض التقرير أيضا الوقت المحدد الذي غير فيها المستخدم صورة ملفه الشخصي والأرقام التي حظرها وإعدادات الخصوصية الخاصة به، ويوضح ما إذا كان قبل شروط وأحكام 2016 التي مكّنت مشاركة البيانات مع فيس بوك أم لا، وهناك الكثير من المعلومات التقنية حول كيفية استخدام تطبيق واتساب أيضا، وهذا النوع من المعلومات يمكن أن يسلمه واتساب للشرطة إذا وقع المستخدم في أي وقت في مشاكل مع القانون.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!