كيفية إنشاء تقرير سري عبر «واتساب»



واتساب واتساب

يمكن لتطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، إنشاء تقرير سري حول نشاطك على التطبيق، وربما لا يكون معظم المستخدمين على علم بذلك، كما قد لا يكونوا على علم أيضا بأنه يمكن قراءة هذا التقرير، إنه مجاني للتنزيل، لذا يجب التفكير في الاطلاع على ما يعرفه واتساب عنك حسبما نقلت "الإمارات اليوم".



ويحتوي تقرير تطبيق التراسل واتساب الخاص بكل مستخدم على معلومات وإعدادات حسابه، ويضم الكثير من المعلومات حول سجل المستخدم، يتضمن هذا اسمه ورقم هاتفه، بالإضافة إلى أرقام جهات الاتصال الخاصة به، ويمكن أيضا رؤية جميع مجموعات واتساب التي انضم إليها المستخدم في هذا التقرير، ونوع جهازه، وعناوين IP الخاصة بالاتصال، وصور الملف الشخصي والتغييرات التي أجراها في ملف التعريف الخاص به، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.



يعرض التقرير أيضا الوقت المحدد الذي غير فيها المستخدم صورة ملفه الشخصي والأرقام التي حظرها وإعدادات الخصوصية الخاصة به، ويوضح ما إذا كان قبل شروط وأحكام 2016 التي مكّنت مشاركة البيانات مع فيس بوك أم لا، وهناك الكثير من المعلومات التقنية حول كيفية استخدام تطبيق واتساب أيضا، وهذا النوع من المعلومات يمكن أن يسلمه واتساب للشرطة إذا وقع المستخدم في أي وقت في مشاكل مع القانون.

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لطلب معلومات حسابك، يحتاج المستخدم إلى فتح تطبيق الهاتف المحمول لأن هذا الأمر غير قابل للتطبيق من نسخة سطح المكتب، ثم الانتقال إلى الإعدادات وفتح الحساب ثم طلب معلومات الحساب، ومن هناك يجب النقر فوق «طلب تقرير»، وبعد ذلك تظهر عبارة "تم إرسال الطلب".يستغرق الأمر حوالي 3 أيام حتى ينتهي التقرير ويظهر، ويجب أن يكون هناك تاريخ جاهز يتيح لك معرفة المدة التي قد يستغرقها، وبمجرد طلب تقرير، لا يمكن التراجع عن الطلب أو تغييره، ومع ذلك، لو تغير رقم الهاتف أو حُذف الحساب، سيتم إلغاء الطلب.عندما يتوفر التقرير أخيرًا للتنزيل، سيتلقى المستخدم إشعارا من واتساب على هاتفه يقول "تقرير معلومات حسابك متاح الآن"، ويجب الانتباه إلى أن واتساب يمنح حدًا زمنيًا للمدة التي يتعين تنزيل التقرير فيها.