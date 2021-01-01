أبل تطلق تحديثات جديدة لمتتبع AirTag



AirTag AirTag

طرحت شركة Apple تحديثًا جديدا لمتتبع AirTag الخاص بها والذي يسمح لـ AirTags بالتناغم مع نغمات أعلى عند فصلها عن جهاز iPhone الخاص بمالكها أو جهاز Apple الآخر. كانت الشركة قد وعدت بذلك كجزء من حزمة التحديثات في فبراير ، ويتم طرح أول ميزة.



ضبط صوت التتبع غير المرغوب فيه لتحديد موقع AirTag غير معروف بسهولة أكبر ،" تلاحظ Apple في سجل التغيير للإصدار 1.0.301. إلى جانب هذه التغييرات ، عملت Apple على تحسينات أخرى لجعل AirTags أقل جاذبية كأداة ملاحقة. طرحت الشركة تطبيق Tracker Detect الجديد لمستخدمي Android ، كما وعدت بزيادة الدقة في تتبع AirTags غير المعروفة.



"لطالما كان التتبع غير المرغوب فيه مشكلة مجتمعية، وقد أخذنا هذا الاهتمام على محمل الجد في تصميم AirTag. هذا هو السبب في أن شبكة Find My مصممة مع مراعاة الخصوصية ، وتستخدم التشفير من طرف إلى طرف ، ولماذا ابتكرنا مع أول نظام استباقي على الإطلاق لتنبيهك بالتتبع غير المرغوب فيه.

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نأمل أن يبدأ هذا الاتجاه الصناعي للآخرين لتقديم هذه الأنواع من التحذيرات الاستباقية في منتجاتهم ، "قالت شركة Apple في وقت سابق من العام. أدت التحسينات التي تم إجراؤها على متتبعات البلاط إلى دعم تأطير Apple لهذا الأمر باعتباره بداية لاتجاه صناعي حسبما نقل موقع Digitartlends.على الرغم من أن أدوات تعقب البلوتوث ليست تقنية جديدة ، إلا أن علامات AirTags مثيرة للجدل على وجه التحديد لأنها من Apple لسببين. أولاً ، تميل Apple إلى جعل العناصر التي كان يُنظر إليها سابقًا على أنها "غريب الأطوار" أكثر سهولة في التعامل معها وسهولة استخدامها. المزيد من الناس على دراية بها ويمكنهم استخدامها بسهولة. وهذا يشمل الأشخاص العاديين والمطاردين للأسف وغيرهم من أصحاب النفوذ، حيث تعمل Apple على تقليل حاجز الدخول.ثانيًا، أن الانتشار الواسع لشبكة Find My يمنح AirTags ميزة كبيرة على أجهزة تعقب البلوتوث مثل Tile. يمكن التقاط AirTags بواسطة أي iPhone في العالم ، والذي سيبلغ المالك بعد ذلك بالموقع. لا يوجد اعتماد على المستخدمين الذين يقومون بتثبيت التطبيق، إنه موجود فقط على iPhone للجميع طوال الوقت.دعت جوقة الأصوات المتزايدة شركة Apple إلى بذل المزيد من الجهد. تطلب مدونة Mac Observer التي تركز على Apple على التوقف عن بيع AirTags تمامًا ، بينما يطلب موقع Tom’s Guide التقني وقفة مؤقتة.على الرغم من أن شركة Apple تسلط الضوء على الحالات التي تم فيها استخدام AirTags للعثور على محافظ وحقائب ظهر مفقودة ، إلا أن هناك مخاوف بشأن تورطها المحتمل في المطاردة والسرقة والعنف المنزلي.