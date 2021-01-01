خلال شهر واحد الزيادة الثانية على سعر بايك X5 موديل 2022

ضمن السيارات العديدة التي شهدت زيادات سعرية مؤخرا في السوق المصري بسبب تغير سعر الدولار، ازداد أيضا (وللمرة الثانية خلال أسابيع قليلة) سعر سيارة بايك X5 موديل 2022 من فئة SUV، والتي تقدمها مجموعة بودي جروب باعتبارها وكيل سيارات بايك الصينية في مصر، حيث بلغت الزيادة على هذه السيارة20 ألف جنيه (الزيادة السابقة بلغت 35 ألف جنيه)، وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:
- فئة وحيدة من 348 إلى 404 ألف جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).
وتعتبر X5 سيارة وسطية بين سيارات بايك الجديدة (سيارات X3 وX7) من حيث الحجم، ويتم تقديم هذا الموديل في مصر بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 148 حصان وعزم 210 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT مع خاصية الجر الأمامي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!