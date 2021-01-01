هذا العام ..ثاني زيادة من الوكيل على رينو سانديرو هاتشباك 2022

بشكل رسمي أعلنت شركة EIM في مصر باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات شركة رينو الفرنسية عن زيادة على سعر سيارتها سانديرو من فئة هاتشباك المتاحة محليا كموديل 2022، حيث كانت هذه الزيادة الثانية خلال هذا العام (الزيادة السابقة 13 ألف جنيه) وتم الإعلان عنها كالتالي:
- فئة واحدة من 249 إلى 279 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).
جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يتم تقديمه في السوق المحلي بمحرك مكون من 4 أسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي، وقوته 110 حصان، وعزمه 148 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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