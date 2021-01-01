زيادة رسمية جديده على أسعار أوبل جراند لاند 2022 في مصر

آخر الأخبارأخبار السيارات › زيادة رسمية جديده على أسعار أوبل جراند لاند 2022 في مصر

صورة الخبر: أوبل جراند لاند
أوبل جراند لاند

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أوبل، قدمت شركة المنصور للسيارات زيادة جديدة على أسعار سيارتها أوبل جراند لاند 2022 المتاحة في السوق المصري والمنتمية لفئة مركبات SUV وكروس أوفر، حيث بلغت الزيادة الجديدة 40 ألف جنيه، وبذلك أصبحت متاحة بالأسعار التالية بعد الزيادة الأخيرة:

- فئة هايلاين من 530 إلى 570 ألف جنيه (زيادة 40 ألف جنيه).

- فئة توبلاين من 560 إلى 600 ألف جنيه (زيادة 40 ألف جنيه).

ويقدم وكيل أوبل هذا الموديل من السيارة محليا بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 163 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على زيادة رسمية جديده على أسعار أوبل جراند لاند 2022 في مصر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10335

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager