زيادة رسمية جديده على أسعار أوبل جراند لاند 2022 في مصر

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أوبل، قدمت شركة المنصور للسيارات زيادة جديدة على أسعار سيارتها أوبل جراند لاند 2022 المتاحة في السوق المصري والمنتمية لفئة مركبات SUV وكروس أوفر، حيث بلغت الزيادة الجديدة 40 ألف جنيه، وبذلك أصبحت متاحة بالأسعار التالية بعد الزيادة الأخيرة:
- فئة هايلاين من 530 إلى 570 ألف جنيه (زيادة 40 ألف جنيه).
- فئة توبلاين من 560 إلى 600 ألف جنيه (زيادة 40 ألف جنيه).
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