زيادة رسمية جديده على أسعار أوبل جراند لاند 2022 في مصر



أوبل جراند لاند أوبل جراند لاند

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات أوبل، قدمت شركة المنصور للسيارات زيادة جديدة على أسعار سيارتها أوبل جراند لاند 2022 المتاحة في السوق المصري والمنتمية لفئة مركبات SUV وكروس أوفر، حيث بلغت الزيادة الجديدة 40 ألف جنيه، وبذلك أصبحت متاحة بالأسعار التالية بعد الزيادة الأخيرة:



- فئة هايلاين من 530 إلى 570 ألف جنيه (زيادة 40 ألف جنيه).



- فئة توبلاين من 560 إلى 600 ألف جنيه (زيادة 40 ألف جنيه).

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ويقدم وكيل أوبل هذا الموديل من السيارة محليا بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 163 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).