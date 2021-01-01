سعر كيا جراند سيراتو موديل 2022 الجديدة ومواصفتها

تم اطلاق السيارة كيا جراند سيراتو الجديدة في السوق المحلي مؤخرًأ وهيا سيارة تنتمي الى فئة السيارات السيدان التي لديها شعبية كبيرة.
السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات يسع 1600 سي سي، ينتج قوة 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 192 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.
يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، كما يمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12 ثانية.
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