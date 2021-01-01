سعر كيا جراند سيراتو موديل 2022 الجديدة ومواصفتها



كيا جراند سيراتو كيا جراند سيراتو

تم اطلاق السيارة كيا جراند سيراتو الجديدة في السوق المحلي مؤخرًأ وهيا سيارة تنتمي الى فئة السيارات السيدان التي لديها شعبية كبيرة.



السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات يسع 1600 سي سي، ينتج قوة 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 192 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.



يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 6.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، كما يمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12 ثانية.

قد يعجبك أيضا...

تتمتع كيا جراند سيراتو الجديدة ببعض وسائل الامان الحديثة منها: فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع جنوط رياضية تتراوح بين 15 و 16 بوصة.اسعار السيارات الجديدة … كيا جراند سيراتو موديل 2022الفئة LX FO كيا جراند سيراتو موديل 2022 بسعر 389.9 ألف جنيه .الفئة EX CAM كيا جراند سيراتو موديل 2022 بسعر 419.9 ألف جنيه .الفئة HIGH LINE كيا جراند سيراتو موديل 2022 بسعر 439.9 ألف جنيه .الفئة TOP LINE كيا جراند سيراتو موديل 2022 بسعر 479.9 ألف جنيه.