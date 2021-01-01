هوندا سيتي الهجينة الجديدة بعد إطلاقها

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هوندا سيتي

كشفت شركة Honda Cars India النقاب مؤخرًا عن سيارة هوندا سيتي الهجينة الجديدة في الهند، وقد بدأت الحجوزات لسيارة السيدان الهجينة اعتبارًا من 14 أبريل الماضي ومن المقرر إطلاقها في أوائل مايو 2022.

تحصل السيدان الهجينة الجديدة هوندا سيتي هايبرد على نظام بطارية ذاتي الشحن بمحركين يوفران 26.5 كيلومترًا من الأميال ، وهو الأفضل في الصناعة وميزات أمان جديدة بما في ذلك تقنية Honda Sensing ADAS.

ويعتمد المتغير الهجين على أحدث طراز ZX من طراز ICE Honda City العادي. تحقق من معرض الصور التفصيلي هنا من أول مراجعة للقيادة.

المصدر: Nile Motors

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