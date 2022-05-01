أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1-5-2022..



اسعار الذهب اسعار الذهب

عاودت أوقية الذهب ثباتها خلال تعاملات اليوم مع إغلاق بورصة المعادن العالمية بعد قفزة سعر الذهب نهاية تداولات الأسبوع، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 1-5-2022 خلال مطلع تعاملات اليوم الصباحية بجميع محال الصاغة على مستوي الجمهورية.



وربح سعر الذهب على مدار الأسبوع نحو 55 جنيها للجرام الواحد مع تحرك سعر الدولار محليا، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1150 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات مساء أمس غير متضمنة المصنعية.



وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 1-5-2022

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سعر جرام الذهب عيار 24 (1305 جنيهات)واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا بين الأعيرة خلال التعاملات الآن ليسجل 1305 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودةسعر جرام الذهب عيار 21 ( 1150 جنيها)ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1150 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والأعلي مبيعا.سعر جرام الذهب عيار 18 (980 جنيهًا)كما استقر أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليبلغ 980 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم (9200 جنيه)وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 9200 جنيه، ليربح نحو 440 جنيها خلال أسبوع ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 40455 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.305 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.فيما سجلت أسعار أوقية الذهب عالميا أعلي مستوي في شهر عند 1898 دولارا للأوقية.يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل ابرزها بسعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار أمام الجنية إضافة إلى سعره عالميا.