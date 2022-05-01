أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 1-5-2022 مقابل الجنيه



اسعار العملات اسعار العملات

يرصد موقع «أموال الغد» أحدث تحركات أسعار العملات اليوم الأحد 1-5-2022 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه.



وتباينت أسعار العملات فى مصر ليسجل الدولار 18.51 جنيه للشراء و 18.59 جنيه للبيع بالنسبة للدولار ، وبلغ سعر اليورو 20.16 للشراء و 20.26 للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 24.16 للشراء، 24.28 للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم 4.93 جنيه للشراء و 4.95 جنيه للبيع ووصل الدرهم الإماراتي 4.98 للشراء و5.01 للبيع، وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري.



ويعرض موقع «أموال الغد» أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم كالتالي:

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سعر الدولار اليوم في البنوكبلغ سعر الدولار اليوم في بنكي الأهلي المصري ومصر 18.45 جنيه للشراء و 18.51 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك الامارات دبي إلى 18.43 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 18.53 جنيه للشراء و 18.43 جنيه للبيع، وطرح بنك التجاري الدولي سعر الدولار بنحو 18.43 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنوك المصريةسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.32 جنيه للشراء و 19.55 جنيه للبيع، فيما سجلت العملة الأوروبية ببنك مصر 19.32 جنيه للشراء و 19.55 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك الاسكندرية 19.27 جنيه للشراء و 19.58 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك الأهلي المتحد اليوم 19.37 جنيه للشراء و 19.58 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني اليومبلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 22.92 جنيه للشراء و 23.27 جنيه للبيع، فيما سجلت سعر العملة البريطانية 22.91 جنيه للشراء و 23.27 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الاسترليني في بنك الاسكندرية 22.86 جنيه للشراء و 23.91 جنيه للبيعسعر الريال السعودي اليوم في مصرسجل الريال السعودي فى البنك الأهلى المصري 4.92 جنيه للشراء و 4.93 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 4.92 جنيه للشراء و 4.93 جنيه للبيع، وعرض بنك قناة السويس سعر الريال بحوالى 4.89 جنيه للشراء و 4.94 جنيه للبيعسعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصريةسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم فى بنك مصر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم فى مصرف أبوظبي الاسلامي 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.