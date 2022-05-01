هيئة قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الأحد، تحقيق "أعلى إيراد شهري في تاريخها".

وكشفت الهيئة في بيان، أن إيراد شهر أبريل الماضي بلغ 629 مليون دولار، وهو رقم قياسي.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع، إن إيراد القناة في أبريل زاد 13.6 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حين بلغت 553.6 مليون دولار.

وفي أوائل أبريل الماضي، قالت هيئة قناة السويس المصرية إن القناة سجلت إيرادات بلغت 1.69 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، موضحة أنها "لم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية".

وقال ربيع إن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الربع الأول من عام 2022 "سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية".

وأوضح أن عدد السفن العابرة للقناة في الفترة من يناير إلى مارس خلال العام الجاري بلغ 5303 سفينة، مقابل عبور 4581 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 722 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.8 بالمئة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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