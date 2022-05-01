«المركزي الأوروبي» ربما يتجه لزيادة سعر الفائدة..بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي

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صورة الخبر: المركزي الأوروبي
المركزي الأوروبي

على خطي الفيدرالي الامريكي، ذكر روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك ربما يحتاج إلى رفع معدلات الفائدة مرتين هذا العام لتخفيف حدة التضخم، لكن سيتعين الأخذ في الاعتبار العواقب على النمو الاقتصادي.

في المقابل تترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقرر منتصف الأسبوع وما سيتم اقراره فيما يتعلق بمعدل الفائدة، فيما تيشر التوقعات إلى اتجاه الفيدرالي إلى زيادة معدل الفائدة بنحو 0.5 % لتكون الزيادة الثانية خلال العام الجاري، وأكد الخبراء أن كل هذه الإجراءات من أجل الحد من زيادة معدل التضخم التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية بمستويات غير مسبوقة.

من جانبه أكد محافظ البنك الوطني النمساوي أن رفع معدلات الفائدة سيكون معتدلا بدلا من أن يكون ضخما وسيأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية.
وقال هولتسمان: «انتمي إلى المجموعة التي تؤيد اتخاذ إجراء سريع».

وتابع: هذا يعني أن رفع معدلات الفائدة سيكون في الصيف وربما في الخريف وإذا لزم الأمر أيضا في ديسمبر، لكن يتعين علينا أن نتوخى الحذر.
وتابع هولتسمان أن خيارات البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع هذا النوع من التضخم المستورد محدودة، لكن تراجعا نهائيا في أسعار الطاقة، على مدى السنوت القادمة سيساعد في مواجهة الضغوط على الأسعار. مضيفا: “نعتقد أن التضخم سيتباطأ مرة أخرى بالفعل هذا العام، ربما بدءا من نهاية النصف الأول”.

المصدر: المصرى اليوم

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