وزير الإسكان: تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب بالحضر وعشرات المشروعات بريف المنيا

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى الحضر، بجانب عشرات المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لخدمة أهالى محافظة المنيا، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ تلك المشروعات.
وقال وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة المنيا، وهى، محطة مياه أبوقرقاص، ومحطة مياه الفرجاني – بنى مزار، ومحطة مياه آبا البلد – مغاغة، وتوسعات محطة مياه سمالوط، وخزان عالى البرجاية سعة 2000 م3، بينما يجرى تنفيذ 8 مشروعات أخرى، وهى، محطة مياه ساقولا – بنى مزار، ومحطة مياه نزلة البدرمان – ديرمواس، ومحطة مياه نزلة اسمنت – ابوقرقاص، ومحطة مياه بنى واللمس – مغاغة، ومحطة مياه دير البرشا – ملوي، ومحطة مياه اتقا – ملوي، وتوسعات محطة مياه مطاي، وشبكات مياه أبوقرقاص.
وأضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحى الحضر، وهى، توسعات صرف صحى العدوة، وصرف صحى البرجاية، وصرف صحى المنيا والغابة الشجرية، وصرف صحى نزلة البدرمان، وصرف صحى دير العذراء، واستكمال مستجدات شبكات صرف ملوي، ويجرى تنفيذ 16 مشروعا آخر لصرف الحضر، وهى، استكمال شبكات صرف مطاى، ومستجدات شبكات صرف صحي سمالوط، ومحطة معالجة صرف صحى تونة الجبل، ومحطة معالجة صرف صحى برطباط، ومحطة معالجة صرف صحى بنى حسن الشروق، ومحطة معالجة صرف صحى برمشا، ومحطة معالجة صرف صحى كفر المغربى، ومحطة معالجة صرف صحى شارونة، ومحطة معالجة صرف صحى بلنصورة، ومحطة معالجة العمارية الشرقية، وتوسعات محطة معالجة دلجا، ومحطة معالجة صرف صحى بلهاسة، ومحطة معالجة صرف صحى قفادة، ومحطة معالجة دير ابوحنس، وتوسعات محطة معالجة أبوقرقاص، ومحطة معالجة الشيخ شبيكة.
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