تعرف عليها..أطعمة تُطهَّر الجسد من السموم بعد تناول الفسيخ والرنجة..



الفسيخ والرنجة الفسيخ والرنجة

قدم الدكتور أحمد عبدالعاطي، أخصائي أمراض الباطنة، السبت، نصائح هامة عند تناول الفسيخ والرنجة.



وأوضح «عبدالعاطي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، أنه من المهم تناول الفلفل الأخضر والبقدونس نظرًا لاحتوائهما على نسبة عالية من فيتامين «سي»، وإضافة البصل والليمون والخل لطبق الفسيخ والرنجة لتطهير الجسم من السموم، وتناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء مثل الكنتلوب والبطيخ، وتناول الحمص بجانب الفسيخ والرنجة فهو مصدر بروتيني هام، ويحتوي على فيتامينات عديدة للجسم.



ونصح أحمد عبدالعاطي مرضى ضغط الدم والشرايين واضطراب ضربات القلب بعدم تناول الفسيخ والرنجة أو بتناول أقل كمية ممكنة قدر المستطاع نظرًا لخطورة نسبة الأملاح الموجودة بالأسماك على المصابين بتلك الأمراض، مشيرًا إلى أن الخطورة الأكبر تواجه مرضى القلب لأنهم عرضة للهبوط الحاد في الدورة الدموية وقد تصل في مضاعفاتها إلى الإصابة بذبحة صدرية وأعراض سلبية على كل من الرئة والمخ تستوجب دخول العناية المركزة.

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كما نصح أحمد عبدالعاطي أيضًا بعدم الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة لما له من أضرار على الجسم خاصة الكلى، وفي نصيحة هامة تم تقديمها للمواطنين فإنه يحجب الإكثار من تناول الماء والسوائل على مدار اليوم لتجنب أضرار الفسيخ والرنجة.