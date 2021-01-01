خليك مختلف..أفكار غير تقليدية لتقديم عيدية لخطيبتك في عيد الفطر..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يحرص الخطيب على إهداء خطيبته هدية في المناسبات المختلفة الخاصة بها سواء في عيد ميلادها أو حصولها على منصب جديد في العمل أو أي مناسبة أخرى، لكن قد يشعر بالحيرة عند حلول عيد الفطر، لعدم قدرته للوصول لفكرة هدية مناسبة لها أو طريقة لإعطائها عيدية عيد الفطر، وللتخلص من هذه الحيرة، نستعرض في التقرير، أفكار مختلفة لهدايا مناسبة للخطيبة فى عيد الفطر .

أفكار هديا مناسبة للخطيبة في عيد الفطر

باقة زهور بعيدية
يمكن تصميم باقة من الزهور المفضلة عند الخطيبة مع تنسيق ألوانها وتغليفها بطريقة لطيفة ورومانسية مع توزيع العيدية بباقة الزهور، وإهدائها لها في عيد الفطر.

صندوق منور
يمكن تصميم صندوق خشبى منقوش عليه اسمها، وتهنئتها بحلول عيد الفطر، مما يجعلها تشعر بالسعادة لأن خطيبها تذكرها وصمم من أجلها هدية خاصة بها منقوش عليها اسمها.



بوكس منقوش عليه اسمها
ويمكن تصميم صندوق خشبى أخر، بدرج داخلى وبداخله لافتة خشبية مدون عليها تهنئة خاصة للخطيبة مع نقش اسم الخطيبة على الصندوق الخشبى وإضافة مجموعة من الزهور المفضلة للخطيبة وإهدائها لها بمناسبة عيد الفطر.

بطاقة تهنئة خشبية
ويمكن تصميم بطاقة تهنئة خشبية منقوش عليها عبارة للتهنئة بعيد الفطر مثل "العيد فرحة" أو "كل عيد وأنتِ حبيبتى" وغيرها من العبارات التي يمكن نقشها على اللافتة ووضع العيدية فيها وإهدائها للخطيبة، مما يجعلها تشعر بالسعادة، وتعتبر هذه طريقة من الطرق غير تقليدية لإعطاء العيدية للخطيبة .

المصدر: اليوم السابع

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