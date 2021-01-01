اعلان جداول امتحانات التعليم المفتوح بحقوق عين شمس



حقوق عين شمس حقوق عين شمس



اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس جداول امتحانات التعليم المفتوح مايو 2022 .



وأعلن الدكتور محمد صافي عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.





قد يعجبك أيضا...

وأشار عميد كلية الحقوق فى جامعة عين شمس، إلى أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، وحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وأن من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.وكرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس طلبة حقوق عين شمس لفوزهم بالمركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط فى مسابقة محكمة أكسفورد الصورية.شهد التكريم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور أحمد خليفة الأستاذ بكلية الحقوق .وأعرب الدكتور محمود المتيني عن سعادته الكبيرة لفوز طلاب كلية الحقوق فى هذه المسابقة كما وجه الشكر لعميد الكلية والدكتور احمد خليفة لحرصهما على التفكير خارج الصندوق بمشاركتهم فى مثل هذه المسابقات الدولية .وأشار إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لخريجيين على دراية كاملة بالتشريعات والقوانين الدولية ،كما أوصى الطلاب بضرورة تسجيل توصياتهم الخاصة بالمسابقة لأن ذلك سيعود بالنفع على الكلية فيما بعد ،مؤكدا أن الجامعة ستظل وبصورة مستمرة داعمة لطلابها.من جانبه وجه الدكتور عبد الفتاح سعود التهنئه للطلاب ، وأوصاهم بضروره التواصل مع الاجيال اللاحقه للاستفاده من تجاربهم الهامه والضروريه للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.