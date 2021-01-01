تعرف علي رابط وشروط التقديم في المدارس الرسمية الدولية

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أعلنت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية عن فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس الرسمية الدولية بالمستوى الاول لمرحلة رياض الاطفال FS1 للعام الدراسي القادم 2022 / 2023 ، وذلك بفرعي (العاصمة الجديد و النوبارية)



وقالت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية ، إن باب التقديم سيظل مفتوحا من اليوم السبت 30 ابريل 2022 حتى الاربعاء 1 يونيو 2022 إلكترونيا من خلال الرابط الخاص بكل فرع ، والذي سوف يتم نشره على الصفحة الرسمية الخاصة بكل فرع من فروع المدارس الدولية.



وقالت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية : يتم التقديم من خلال الرابط الخاص بفرع المدرسة الرسمية الدولية الذي يرغب ولي الامر إلحاق ابنه او بنته فيها ، علما بأن الرابط يتم نشره على الصفح الرسمية لفرع المدرسة الرسمية الدولية.

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وشددت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية على انه يمنع التقديم في أكثر من فرع من فروع المدارس الرسمية الدولية في نفس الوقت ، ولن يتم قبول أي طلبات بعد المواعيد المحدد ولن يتم تلقي أي أوراق تقديم فروع المدارس ، وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمةوقالت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية يمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على شروط الالتحاق والمستندات المطلوبة عبر الرابط التاليhttps://drive.google.com/file/d/1i_3mzbMACFiqgK1couoj07oHYwoLn9Cb/view?usp=sharingكما اضافت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية يمكن لمن يهمه الامر التسجيل على نموذج التقديم الالكتروني عبر الرابط التاليhttps://forms.office.com/r/LbTUiEkakrواوضحت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية انه يمكن ايضا الدخول على نموذج التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال ( FS1 ) للعام الدراسي 2022-2023 عبر الرابط التاليhttps://drive.google.com/file/d/1ARoKN1ZhgI29dEXye3TPOSh5tAkJpEgz/view?usp=sharingخطوات التقديم في المدارس الرسمية الدوليةيتم طباعة نموذج التقديم و ملء جميع البيانات بالكامل بخط واضح و طباعتها و تسليمها اثناء المقابلة الشخصية للطفلسوف يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية من خلال المدرسة و ارسال الموعد على البريد الالكتروني الخاص بكم و المسجل من خلال نموذج التقديم الالكتروني ( برجاء كتابة البريد الالكتروني بشكل صحيح و متابعة الرسائل عليه بشكل دوري ).و قالت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية يمكن الوصول لجميع الروابط السابقة من خلال الضغط على الاشكال الهندسية الصفراء الموجودة بالصورةhttps://drive.google.com/file/d/1uOVKpNV3V99-icExSg4mD-4vVKkU938B/view?usp=sharing