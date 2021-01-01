في كفر الشيخ .. 7 مايو امتحانات النقل و14 الشهادة الإعدادية



وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ



أعطى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبد الله، بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021\2022 والتي تنطلق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً على أهمية الانتهاء من كافة أعمال النظافة، خاصة دورات المياه، مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتجهيز القوائم الامتحانية، مع ضرورة توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.



ومن جانبه أوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأنه بناء على تعليمات محافظ كفر الشيخ تم عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية، بحضور خالد البربري، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، لمناقشة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني سواء لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتم التشديد على المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والالتزام بالجدية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب.



وأضاف أنه نبه تم على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، لافتاً بأنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جار تجهيز اللجان من "تنظيف وتعقيم"، والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بارتداء الكمامات، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، وتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضاً مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

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وأضاف عبد الله، أنه بالنسبة لتقدير الدرجات فقد تم التأكيد على المصححين والمراجعين وراء صدى درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستقوم لجنة النظام والمراقبة بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول وذلك وفق القواعد المنظمة، مضيفاً بأن امتحانات صفوف النقل عام وفني تنطلق السبت الموافق 7 مايو المقبل، وتنتهي الخميس 19 مايو.وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021 م، المقترحة لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية "عام مهني"، وتربية خاصة، وتعليم مجتمعي، والتعليم الثانوي العام والفني.بالنسبة للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، التقييم مستمر طوال العام ولا توجد امتحانات بالنظام الجديد، أما الصف الرابع الابتدائي وتستمر الامتحانات لمدة 5 أيام، وتبدأ يوم 8 مايو المقبل حتى 12 مايو، والصف الخامس الابتدائي لمدة 3 أيام، وتبدأ من 7 مايو ل9 مايو، والصف السادس الابتدائي لمدة 3 أيام، وتبدأ 10 مايو حتى 12 مايو.أما امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي لمدة 5 أيام، تبدأ 7 مايو حتى 11 مايو المقبل، والصف الثالث الإعدادي عام ولغات ومهني لمدة 6 أيام، تبدأ 14 مايو حتى 19 مايو المقبل، أما المرحلة الثانوية "عام وفني"، الصف الأول والثاني الثانوي العام تبدأ الامتحانات 7 مايو المقبل حتى 19 مايو المقبل، وتتم الامتحانات حسب الجدول الوارد من الوزارة، أما امتحانات النقل للتعليم الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج، جداريات" من الثلاثاء 26 أبريل الجاري حتى 19 مايو المقبل، لمدة 14 يوماً تتخللها إجازة الإخوة المسيحيين وعيد الفطر المبارك.