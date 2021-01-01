في كفر الشيخ .. 7 مايو امتحانات النقل و14 الشهادة الإعدادية

أعطى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبد الله، بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021\2022 والتي تنطلق عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً على أهمية الانتهاء من كافة أعمال النظافة، خاصة دورات المياه، مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتجهيز القوائم الامتحانية، مع ضرورة توافر مبردات المياه ووسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.
ومن جانبه أوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأنه بناء على تعليمات محافظ كفر الشيخ تم عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، وموجهي عموم المواد الدراسية، بحضور خالد البربري، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، لمناقشة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني سواء لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتم التشديد على المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والالتزام بالجدية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب.
وأضاف أنه نبه تم على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولاً بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، لافتاً بأنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جار تجهيز اللجان من "تنظيف وتعقيم"، والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بارتداء الكمامات، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، وتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضاً مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.
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