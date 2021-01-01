قشر الرمان.. فوائده مذهلة للشعر تعرف عليها



قشر الرمان قشر الرمان



قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر، ، فوائد قشر الرمان للشعر.



فوائد قشر الرمان للشعر ..



- يمنع التساقط من خلال تقوية جذوره.

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- يساعد في علاج الصلع.- يعزّز نمو الشعر بشكلٍ طبيعيّ- يزيد من كثافة الشعر- يغذّي الشعر ويمده بالمغذيات كالفيتامينات، والمعادن.- يمنع ظهور الشيب المبكر.- يعالج معظم أمراض فروة الرأس.- يعالج مشكلة القشرة والحكة.- يُستعمل في صبغ الشعر باللون الأحمر الطبيعيّ.ثانيا طرق استعمال قشر الرمان للشعر..الطريقة الأولى:.- نُقطّع قشر الرمّان إلى قطع صغيرة، ثمّ نضعها في كمية من الماء على نار هادئة، ونتركه يغلي جيّداً حتّى يتحوّل الماء إلى سائل كثيف،بعدها نطفئ النار.- نترك المزيج حتّى يبرد تماماً، ثمّ نضعه في زجاجة بخاخه ونرشّه على الشعر حتّى يصبح رطباً.- بواسطة فرشاة نحرّك المزيج على فروة الرأس- نقوم نغطيه بكيس بلاستيكيّ مدة أربعين دقيقة، ثمّ نغسله بالماء والشامبو كالمعتاد.- نكرّر التجربة مدّة ثلاثين يوماً حتّى نحصل على النتيجة الجيدة.يمكن إضافة ملعقة كبيرة من لبن ازبادي إلى المزيج إذا كان الشعر دهنياً من أجل التقليل من نسبة الزيوت التي تفرزها فروة الرأس، إضافةًإلى إمكانية هرس ثمرة أفوكادو وإضافتها إلى المزيج إذا كان الشعر جافاً.الطريقة الثانية..- يتم خلط ثلاث ملاعق من مسحوق قشر الرمان وثلاث ملاعق اخرى من مسحوق زهر الرمان وثلاث ملاعق من مسحوق البابونج وعصيرليمون.كما يتم اضافة ثلاث ملاعق من الشاي الناعم ثم اضافة الماء يسخن الخليط بشكل جيد.- يترك على الشعر قبل الاستحمام لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر.- يمكنك تكرار تلك العملية ثلاث مرات بالاسبوع.