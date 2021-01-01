تعرف على فوائد الأفوكادو لمرضى الضغط والقلب



الأفوكادو الأفوكادو

أثبتت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة جورنال أوف إثنوفارماكولوجي أن زيت الأفوكادو يساهم في تخفيض ضغط الدم، وقام الباحثون بدراسة زيت الأفوكادو على الحيوانات المخبرية، وتبين أن النظام الغذائي الغني بزيت الأفوكادو قد ساهم في تغيير مستويات الأحماض الدهنية الأساسية في الكليتين، ما أدى إلى حدوث تغييرات في استجابة الكلى للهرمونات التي تقوم بتنظيم ضغط الدم، إضافة إلى ذلك ساهم زيت الأفوكادو في تكوين الأحماض الدهنية في القلب.



لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد زين الافوكادو.



1_ معالجة أمراض اللثة...

يعمل زيت الأفوكادو وزيت فول الصويا في الوقاية من الإصابة بتآكل العظام المُرتبط بأمراض اللثة، وذلك وفقاً لما نشرته مجلة أمراض اللثةعام 2006م، كما أثبتت إحدى الدراسات الخاصة بزراعة الأنسجة من الرباط اللساني البشري وخلايا العظم أنّ زيت الأفوكادو وزيتالصويا لهما تأثيرات مضادة للالتهابات.

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2- تحسين صحة القلب...أثبتت العديد من الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أن زيت الأفوكادو يُحسن صحة القلب، وذلك من خلال تقليل نسبة الكولسترولالضار والدهون الثلاثية في الدم، حيث قارنت إحدى الدراسات التي أُجريت على الأرانب زيت الأفوكادو بزيت جوز الهند، وزيت الزيتون،وزيت الذرة، ولوحظ أن زيت الأفوكادو وزيت الزيتون قد حسّنا صحة القلب بفعالية.3- تعزيز شفاء الجروح...يحتوي زيت الأفوكادو على الأحماض الدهنية المفيدة للبشرة والجلد، وقد أظهرت إحدى الدراسات التي أُجريت على 13 مريضاً أن الكريماتالتي تحتوي على زيت الأفوكادو وفيتامين ب12، تساهم في تحسين أعراض الصدفية بشكلٍ فعال بعد استعماله لمدة 12 أسبوعاً، ووجدتدراسة أخرى في الجرذان أن زيت الأفوكادو يعالج في إصابات الجلد، ويُسرع التئام الجروح.4- الوقاية من مشاكل فروة الرأس ...يمكن أن يساهم زيت الأفوكادو في الوقاية من الإصابة بالمشاكل التي يمكن أن تتعرض لها فروة الرأس مثل: القشرة، والجفاف، ويُستعملمن خلال تسخين كمية مناسبة من الزيت ثم تطبيقه كقناع على فروة الرأس.