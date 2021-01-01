تعرف على فوائد الأفوكادو لمرضى الضغط والقلب

أثبتت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة جورنال أوف إثنوفارماكولوجي أن زيت الأفوكادو يساهم في تخفيض ضغط الدم، وقام الباحثون بدراسة زيت الأفوكادو على الحيوانات المخبرية، وتبين أن النظام الغذائي الغني بزيت الأفوكادو قد ساهم في تغيير مستويات الأحماض الدهنية الأساسية في الكليتين، ما أدى إلى حدوث تغييرات في استجابة الكلى للهرمونات التي تقوم بتنظيم ضغط الدم، إضافة إلى ذلك ساهم زيت الأفوكادو في تكوين الأحماض الدهنية في القلب.
لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد زين الافوكادو.
1_ معالجة أمراض اللثة...
يعمل زيت الأفوكادو وزيت فول الصويا في الوقاية من الإصابة بتآكل العظام المُرتبط بأمراض اللثة، وذلك وفقاً لما نشرته مجلة أمراض اللثةعام 2006م، كما أثبتت إحدى الدراسات الخاصة بزراعة الأنسجة من الرباط اللساني البشري وخلايا العظم أنّ زيت الأفوكادو وزيتالصويا لهما تأثيرات مضادة للالتهابات.
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